黃國昌啟動民眾黨不分區小額募款　一人500「11小時達標500萬」

▲民眾黨22日下午召開第十一屆不分區立法委員提名名單公布記者會，前立委黃國昌排名第二。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨作為小黨，小額募款成為其重要競選資源，但如今民眾黨總統參選人柯文哲與新光集團公主、自家立委吳欣盈搭檔參選，也讓外界質疑恐怕會影響支持者捐款意願。不過，民眾黨不分區立委參選人黃國昌27日發起「五百計畫」，希望一人捐500元給民眾黨「全國政黨票選戰計畫」，目標500萬，28日一早黃國昌就宣布已達標。

黃國昌27日早上8點在臉書公布五百計畫，表示這次2024立委選戰第三勢力的席次至關重要。過去16年，藍綠兩個政黨都曾全面執政，人民共同見證了，當權力過度集中卻欠缺有效監督制衡，權力的傲慢與濫用所導致的苦果。

黃國昌說，2024立委選舉，是台灣最有可能產生首次三黨不過半的國會。接下來他將全力投入爭取台灣民眾黨不分區的政黨票。台灣民眾黨，是一個缺錢缺資源的政黨，接下來爭取不分區政黨票的活動，需要大家的力量，一起努力。誠摯邀請願意支持的朋友，一人捐500元給台灣民眾黨「全國政黨票選戰計畫」，目標500萬。

黃國昌28日早上7點43分就宣布，五百計畫已達標，「選戰進入倒數之際，有各位的熱情相挺，讓我們更有信心，台灣民眾黨一定能完成政黨輪替、聯合政府，立法院三黨不過半的目標。」