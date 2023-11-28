民眾黨官網被灌爆！黃國昌開直播籲捐款　不到24小時「吸逾806萬元」

▲黃國昌。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲24日與「新光公主」立委吳欣盈登記參選，面對選舉剩下46天，柯文哲27日坦言「選舉還是要花點錢」，最近將進行募款；而民眾黨不分區提名人黃國昌當晚也開直播，呼籲一人捐500元給民眾黨，結果湧入大量粉絲，造成民眾黨網頁癱瘓，最好部分人改捐柯文哲競選專戶，最後募款達逾806萬元。

面對選舉募款一事，柯文哲27日受訪時坦言，民眾黨募款還是小額捐款，至今為了這場總統大選，還沒辦過募款餐會，但因為選舉要花一點錢，所以最近應該會開始舉辦募款專案，希望選舉透過募款打完，但也不要花太多錢，建立比較正面、陽光的選舉。

而黃國昌27日晚間在YouTube開直播，呼籲支持者一人捐500元給台灣民眾黨「全國政黨票選戰計畫」；陳智菡當晚也於臉書表示，黃國昌大概是知道民眾黨競選經費拮据，所以開直播請大家不要抖內給黃，通通給民眾黨，結果網頁瞬間被灌爆。

而陳智菡28日上午補充道，黃國昌27日晚間號召民眾捐款，經統計共有1400萬捐款湧入，可惜民眾黨中央黨部捐款專戶有設定上限，因此成功捐款為506萬餘元；後來呼籲支持者改捐往「柯文哲競選專戶」，經統計，該帳戶的小額募款達300餘萬元。