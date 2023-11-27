妹子跟男友過夜　媽搖頭：還是學生，很沒家教

▲原PO想去男友住的飯店睡幾天。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶交往後，常會一起出遊甚至過夜。近日有女網友發文表示，男友難得來到她住的城市，所以她便想要去對方的飯店過夜，只是在媽媽的認知裡，與男友過夜很沒家教，因此她就不知道該不該老實說。貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「跟男友過夜很沒家教嗎」為標題發文，提到她今年21歲，和男友已交往一段時間，不過兩人是遠距離戀愛，所以一個月只會見面一次。日前她得知男友要到她所居住的城市，所以她便想著那幾天要去對方的飯店住。

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話鋒一轉，原PO提到她以前和男友過夜，被媽媽說她還是學生，這樣很沒家教，不過實際上，媽媽早已知道兩人有過性行為。由於媽媽還不知道男友會到他們縣市，所以原PO就猶豫要老實說並說服媽媽，還是直接瞞著對方？和男友過夜真的很沒家教嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「都是成年人了，可以對自己的行為負責，家人會擔心是正常，但我覺得沒必要干涉太多」、「跟男友在外面過夜還好吧？如果是住男友家，那媽媽可能會有『對方家人會認為你沒家教』的顧慮，這很正常」、「不會沒家教，但發生任何事情記得保護自己」、「我覺得，成年人就對自己的行為負責，保護好自己」、「只能說時代造就的價值觀不同，我奶奶和姑姑就傳統人會碎嘴」。