媽媽不信男友是狼！少女「遭搓胸摸下體5次」　決定自己報警

▲蔡姓男子涉多次侵犯女友的15歲女兒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

蔡姓男子與女友、女友的愛女小婷（化名）同住國外多年，但蔡男卻屢次對小婷毛手毛腳，小婷雖向母親反應過卻不被採信。直到小婷15歲時，3人一起返台，蔡男又趁女友不在時，以手揉搓小婷胸部、摸下體等不當侵犯，小婷隱忍多年決定不再姑息養奸，憤而報警。士林地檢署偵結，依妨害性自主罪將可惡蔡男起訴。

起訴指出，蔡男從2014年9月到2019年7月與女友、小婷同住國外。2018年間3人一起返台去台南玩，蔡男卻趁女友外出購物時，看15歲的小婷正在滑手機，趁機靠近，並以手觸碰下體，小婷嚇壞立刻將他推開；同日晚間，蔡男又利用女友洗澡，將手伸入小婷衣服內搓揉胸部。

變本加厲的蔡，甚至在小婷外婆家時，藉詞要幫小婷調整衣服，從小婷肩膀滑到胸部襲胸、摸大腿，小婷屢次被「叔叔」侵犯，再也受不了，決定報警

偵查時，小婷難過表示在國外多次被蔡男不當肢體接觸，也有告訴母親，但母親不信也不積極處理，直到2018年時，再次告訴母親，母親才開始相信過去的男友竟是狼。

檢警根據小婷、小婷母親指證以及相關證據，依5次對14歲以上、未滿16歲女子猥褻罪將蔡男起訴，建請法院分論併罰。