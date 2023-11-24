郭台銘宣布退選　趙少康：歡迎回國民黨戰隊！達成政黨輪替目標

▲國民黨副總統參選人趙少康。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（24）日在民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜先後赴中選會登記參選後，鴻海創辦人郭台銘則發出聲明宣布退出2024總統大選，「成大事者不計毀譽，或許可以被人遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全。」國民黨副總統參選人趙少康對此表示，期待郭台銘能回到國民黨戰隊，合力達成政黨輪替目標。

郭台銘下午透過媒體群組和臉書發出聲明表示，在世界的商業戰場上，他從來不曾低頭；在疼惜台灣人民這個關卡上，始終放不下。郭說，如果沒有人願意彎腰，對期待政權輪替的台灣人來說，情何以堪，成大事者不計毀譽，他或許可以被人遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全，已是能夠奉獻給故鄉全部的愛。

郭台銘指出，「人退，志不退；STOP，RESET，RESTART。一定要贏！好嗎？完成政權輪替，改變台灣。天佑中華民國」。

對此，趙少康表示，對於郭台銘決定退出2024總統大選，成全藍營團結，自己深感敬佩，更期待郭董能回到國民黨戰隊，合力達成政黨輪替目標。

趙少康提到，在疫情最嚴峻、全民陷於水火時，郭董慨捐BNT疫苗，讓大家感念至今，如今雖然非綠大團結功敗垂成，對於郭董急流勇退的勇氣，以及期間付出的心力，還是要給予高度肯定。

趙少康說，郭台銘這次連署，拿到了破百萬票，展現他的人氣與實力，無庸置疑，是國民黨重要的資產，誠摯邀請郭董回到國民黨大家庭，共同奮鬥，守護中華民國的和平與繁榮。