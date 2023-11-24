「國民黨對藍白合仁至義盡」　賴士葆指：侯友宜忍辱激發藍軍歸隊

▲國民黨總統候選人侯友宜與副手趙少康今（24日）前往中選會進行正副總統候選人登記 。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選倒數50天，隨著國民黨與民眾黨今（24日）各別推出副總統候選人，等同宣告藍白合正式破局。對此，國民黨立委賴士葆在臉書表示，國民黨對於促成藍白合可以說仁至義盡極盡，且國民黨的總統候選人侯友宜也忍讓到唾面自乾的地步，這樣的局面意外激發藍營的支持者歸隊。

賴士葆提到，藍白合的呼聲超過半年以上，到最近幾次的洽談峰迴路轉、反反覆覆、忽左忽右、忽上忽下、扣人心弦，民眾的焦慮與憂心難以言喻，「超過6成以上的主流民意希望下架民進黨」。

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆認為，將近8年以來，民進黨意識形態治國，倒行逆施，整個民主法制都受到扭曲衝擊，人民望治心切，希望藍白合能夠撥亂反正，迫切希望政黨輪替可以守護中華民國，讓台灣免於戰爭的恐懼，讓人民能夠平安自由地過日子。

因此，賴士葆說，國民黨對於促成藍白合可以說仁至義盡極盡，展現包容與退讓，過程中侯友宜的風度、氣度、忍讓都已經到唾面自乾的地步。

此外，賴士葆感慨，這幾個月，他每天走訪基層接觸的民眾，以及接到民眾打來的電話，皆顯示民眾的心態變化，從幾個月前對侯友宜不冷不熱，到後來看到侯友宜被羞辱、國民黨被貶抑，意外地激發許多藍營的民眾歸隊，表達同仇敵愾、怒不可遏的心聲，甚至不希望藍白合的聲音高於希望藍白合，「民眾強烈的反應要走自己的路，表達黨要有黨格，人要有人格，自己拚不求人」。

賴士葆說，侯友宜用行動證明，擔任國家元首的誠信和重然諾是最基本和最重要的品格，忍著備受羞辱是因為希望下架民進黨、守護中華民國，現在這一頁已經翻篇了，侯友宜和國民黨副總統候選人趙少康搭檔是最強組合，攜手合作互相幫補走自己的路，讓人民有最好的選擇。

▼國民黨總統候選人侯友宜與副總統候選人趙少康今（24日）至中選會登記參選。（圖／記者林敬旻攝）