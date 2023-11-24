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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚

▲楊智伃與黃士修昨在君悅飯店「肢體碰觸」畫面。（圖／國民黨發言人楊智伃提供）

▲楊智伃與黃士修昨在君悅飯店「肢體碰觸」畫面。（圖／楊智伃提供）

記者蘇晏男／台北報導

「藍白郭」三陣營昨在君悅飯店會談，然除「大人們」撕破臉外，國民黨跟郭辦發言人也鬧不愉快。國民黨發言人楊智伃不滿郭辦發言人黃士修昨在會場尾聲緊抓她的雙手，而她為了掙脫試圖用另一隻手推開黃，最後更在現場大喊「不要碰我」，黃才放開雙手，然黃卻在社群媒體酸言酸語回擊，讓她氣憤表示，黃不尊重藍白的會談外，後續更自以為幽默地以外貌來當作判斷他人，沒格調、膚淺又無聊。

針對在野整合，總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫23日在君悅飯店會面，但經約1小時半的激辯，最後以不歡而散落幕。在會談尾聲，黃士修重提國民黨總統初選民調，讓朱立倫氣憤離場，楊智伃見狀立刻要上前拿麥克風，但楊不滿黃士修當下用手抓住她，並事後於社群媒體上批黃沒格調，「不要碰我」。

▲國民黨發言人楊智伃不滿黃士修緊抓她雙手，又用酸言酸語回擊，讓她氣憤批沒格調。（合成圖／翻攝自楊智伃IG、記者湯興漢攝）

▲楊智伃不滿黃士修緊抓她雙手，又用酸言酸語回擊，讓她氣憤批沒格調。（合成圖／翻攝自楊智伃IG、記者湯興漢攝）

黃士修則透過社群媒體私訊楊智伃，「欸，這位大姐，畫面上明顯是妳手伸進來耶。我覺得很不舒服，請不要公然騷擾男生，謝謝」。接著也公開說，「今天最神奇的事，現場有位凌濤一樣偷麥克風，在講台一直跟我盧，還硬把手伸進來騷擾我的大姊，我還以為是哪位媒體前輩轉任黨工，竟然只有二十幾歲，男生真的要好好保護自己。#MeToo」。

楊智伃再透過社群媒體回擊，「這位大我十歲的大叔，又要干擾現場會談、又要抓別人手，還要酸言酸語批別人的長相，原來別人長得像幾歲是你做事看人的重點，只能說沒格調、膚淺又無聊，為你感到悲哀，真可憐」。

楊智伃24日向記者表示，可以從影片與照片看見，當時她焦急地想衝上，但黃士修卻緊抓她的雙手，因此她為了掙脫，試圖用另一隻手推開黃，最後她更在現場大喊了一句「不要碰我」，黃才放開雙手。

楊智伃說，回想昨天在現場噁心了一晚，最噁心的就是黃士修，應當作為公道中立的一方，卻不斷發言打斷台上談話與流程，把現場當作自己的秀場，她作為幕僚在台下不斷試圖制止這場由黃開始的鬧劇。

楊智伃氣憤表示，黃士修不尊重現場與談人以及中立原則就算了，最噁心的莫過於黃不尊重他人身體自主，現場直播與所有媒體都可以作為見證；黃不僅不尊重藍白的會談，更不尊重在場的媒體與幕僚，後續更自以為幽默地以外貌來當作判斷他人的標準，不僅沒格調、膚淺又無聊。

▼楊智伃、朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

▼楊智伃、朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

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