幕後／柯文哲做這2件事　藍營拍板「5巨頭會議」絕不進2538房

▲藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

為了藍白郭整合，昨日下午侯友宜、柯文哲、郭台銘、馬英九與朱立倫「五巨頭」的世紀攤牌會談，最終演變成大型公開互撕對嗆「政治實境秀」。雖然國民黨，面對藍白合始終表達將等待至最後一刻的誠意，但昨在雙方激烈爭辯吵嚷聲中，五巨頭會談還是不歡而散。據了解，藍白最後公開分手，最主要的關鍵事件有兩原因，而這兩原因也讓侯友宜在會談中堅決不進入郭台銘所安排的「2538房」閉門協商。



時序拉到昨日「五巨頭」會面前的過程，23日一早柯文哲主動傳簡訊給侯友宜，提出雙方再見一面的要求，讓外界認為，藍白似乎又浮現一絲生機。

據悉，收到柯文哲來訊後，侯友宜與朱立倫隨即開會商討因應策略，最後定調決議一切就回歸到當初的6點協商共識，且地點應選在當時簽下6點協商的馬英九辦公室公開會面。

會議結束後，侯辦也馬上在媒體群組內發訊息，指侯友宜一早收到柯文哲的簡訊，柯提議盼雙方今天見個面。侯則回應，可以在馬辦會面，他會隨時在馬辦等候。馬辦也跟進表示，只要侯柯有共識，馬辦都全力配合，期盼雙方能達成共識。

但就在侯友宜抵達馬辦後，柯文哲及郭台銘則不願意出席，雙方也為了會面地點該選在馬辦、郭家或第三地各執己見。

而在馬辦的侯友宜，此時也不斷與朱立倫通電話，同時也與馬英九討論策略。原本仍抱有一絲希望的藍營，直到中午柯營做的兩件事，讓藍營對於藍白合的態度產生了疑慮，包括，柯文哲突然在臉書發文稱郭台銘是「戰友」，並邀侯友宜一起參與奉獻；接著，柯營再以發採通的形式邀請侯友宜到君悅。

不到一小時的兩個動作，讓藍營感受到「不禮貌」，且又聽到郭台銘在君悅安排小房間預計進行密室會談，此時，藍營已決定，就算去君悅，也絕不會進小房間密會，避免藍白終局談判節外生枝，徒增不確定變數。

所以侯營也在昨日下午近4點左右宣布，將配合郭、柯兩人，決定與馬英九前往君悅。只不過，當馬朱侯三人正式抵達君悅飯店後，郭柯兩人卻遲遲未現身，讓馬朱侯枯坐在台上等了快半小時，三人表情極為尷尬。

約過半小時後，郭台銘、柯文哲才緩緩進入會場，郭更在一開始談話時，就直接暗酸馬英九、朱立倫是「重量級的不速之客」，希望侯友宜單獨上樓到「2538」號房，由三人私底下面對面談。但對於郭台銘的霸氣言論，侯友宜也不是省油的燈，除了拒絕密室協商；更是在徵求柯文哲同意後，逐字唸出柯私下傳來的簡訊內容，當中寫到：「如果credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一個飯店都可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的⋯⋯」瞬間讓郭、柯臉色鐵青。

藍營人士表示，一個多小時的5巨頭會議最終不歡而散，馬朱侯根本被羞辱，且台下的郭辦發言人黃士修也毫不掩飾地公然對馬朱兩位表現出無禮態度，著實是幫了柯郭一大倒忙，但這樣也好，瞬間也凝聚了藍軍基本盤選票。