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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

親民黨嘆「藍白鬥」鬧劇吵給全國看　「該各打五十大板回家反省」

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲藍白合君悅會幾乎撕破臉，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

在總統大選登記截止前一天，藍白陣營「君悅會」上近乎撕破臉，三方人馬砲火四射，場面相當難堪。對此，親民黨24日批評，這是一場令人難以置信「藍白鬥」八點檔大戲，面對政黨輪替主流民意，藍、白卻吵給全國人民看，都該各打五十大板「回家反省」，呼籲藍白把「老師傅」宋楚瑜的話聽進去，政黨應該要為民服務，不是做個人秀。

對於藍白撕破臉場面，親民黨發言人胡文琦表示，面對六成以上台灣人民希望政黨輪替的主流民意，藍、白卻公開在台上吵給全國人民看，明顯非「政治家格局」，而更像是「小朋友吵架」，藍白結局既然是「愛不對人」，就應該做到「愛你不到，祝你幸福」的基本人情義理。台灣需要穩定政局的中道理性力量，不需要相互嘴砲博聲量的暗黑力量。

胡文琦強調，這場鬧劇雙方都應該各打五十大板「回家反省」，已讓非綠的支持者從期待鼓勵變成是憤怒與不耐，藍白完全無法體現「天大地大、人民最大」的意義，對於原本期待可能政黨輪替而帶來「兩岸和平」的可能，又轉為帶來新的不安危機。

胡文琦呼籲，藍白兩黨都應該把「老師傅」宋主席的話聽進去，政黨應該要為民服務，不是做個人秀，藍白不應「兩岸反戰」卻搞「政黨內戰」。

▲親民黨發言人胡文琦。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨發言人胡文琦指藍白鬥吵給全國看，雙方應各打五十大板。（圖／記者林敬旻攝）

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