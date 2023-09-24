用AI造假裸照敲詐！西班牙28名少女受害不敢出門　男嫌最小12歲

▲部分受害少女已經因為此事不敢走出家門。（示意圖／視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙西南部城鎮發生有人利用AI軟體製作未成年少女裸照的事件，有28名11歲至17歲女孩受害，部分受害者不敢出門。已知嫌犯不但把照片散播至社群媒體流傳，還會敲詐受害者，當地警方已介入調查，鎖定11名未成年男性。

BBC報導，此案發生在巴達霍斯省阿爾門德拉萊霍（Almendralejo），嫌犯取得未成年女孩穿著完整的照片，這些照片大多來自受害者的社群平台，接著使用AI軟體後製生成這些少女的裸照，再把這些造假的裸照透過社群媒體WhatsApp與Telegram流傳。

其中一名14歲受害少女的母親蕾奧（María Blanco Rayo）透露，「有天我的女兒從學校走出來，她說『媽媽網路上在流傳我的裸照』，我問她有沒有拍過自己的裸照，她說『沒有，這些造假的裸照現在有很多，我們班上還有其他女生也遇到這種事』。」

已知部分受害少女已經因為此事不敢走出家門。有家長直說，不清楚有多少孩子手中握有這些裸照，最怕的就是這些造假的裸照被傳到色情網站上。

警方介入調查後發現，至少有11名12歲至14歲的未成年男性涉案，且有人企圖利用受害女孩的假裸照進行敲詐。報導指出，對於製作成年人色情圖像在西班牙並無明確法律可管，但使用未成年人製作色情素材可能被視為兒童色情內容。另個可能的指控是違反隱私法，但在西班牙只有14歲以上者才會面臨刑事指控。