免費AI用很爽？專家警告個資外洩「可以複製一個你」

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免費AI用很爽？專家警告個資外洩「甚至可以複製一個你」

記者劉邠如／台北報導

今年「人工智慧」話題正熱，ChapGPT，Google、Meta等各家的大型語言模型AI也都蓄勢待發紛紛投入。不過你知道嗎？其實在免費的使用這些資源的同時，專家也提醒，相關單位應該也要針對法律部分著手，要防止AI系統彼此之間將資訊串聯，否則「只要有一家公司掌握了你所有資訊，那它甚至可以複製一個你出來」！

AI時代來臨，由歷史老師呂捷在ETtoday主持的節目《豈有此呂》，這次就邀請到有「AI界李白」的中央研究院研究員蔡宗翰老師到節目中訪談。

呂捷也表示，對於AI介入人類生活後，他認為也存在巨大的隱私外洩憂患。蔡宗翰也表示，但其實不管是Google、Facebook、甚至是GPT「它都一直搜集你的資訊啊！」但一般民眾為了想要趕快能使用，針對條款可能都未能細看就都勾選同意，但「天下沒有白吃的午餐。」

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蔡宗翰也反問「它為什麼要免費提供服務讓你來使用？當然就是它想要收集你的偏好跟個資，然後把這些資料跟廣告的業者串聯，這樣才可以精準的推播給你商品或服務。」

因此蔡宗翰舉例，如果像要避免被 AI 監控，那使用這些智慧軟體就要非常小心「除非你真的就是很小心很小心，像是 E-mail 用一家公司的，然後通訊用一家公司的。」盡量使用不同的電子郵件(帳號)，防止AI過度快速將個人隱私蒐集與串聯。

但蔡宗翰在節目中也喊話，「也是誠懇呼籲就是說，可能有一些專業的這種法界人士，可能我們要去訂一些這種，防止AI可以(把民眾)所有資訊串聯起來的一些法律規定。」蔡宗翰提醒，要不然的話，只要有一家公司掌握了民眾所有資訊和偏好，「那他甚至可以複製一個你出來！」

▲▼ AI專家蔡宗翰接受呂捷訪問。（圖／豈有此呂）

▲ AI專家蔡宗翰接受呂捷訪問。（圖／豈有此呂）

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