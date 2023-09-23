終身教育失落20年！「應為未為」是主因　學者建議利用AI學習

▲台灣終身教育遭學者批評失落20年，學者指「應為未為」是主因，建議可利用AI學習。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣雖是全球第6個頒訂終身教育法國家，因成效有限，遭學者批評為「失落20年」。學者今（23日）表示，終身教育出現失落20年原因為「應為未為、應改未改」，包括政府投資太少、法令未跟上，呼籲政府要急起直追；學者也認為，時下最夯的AI可以幫助我們終身學習，尤其高齡者可以利用AI來學習感興趣或有用的知識。

黃昆輝教授教育基金會關注我國終身教育的推展及學習社會的建構，今天以「失落的 20 年，推展終身教育不能等」為題的焦點座談，由總統府資政陳博志擔任主持人，邀請多位專家學者與會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝指出，21世紀是終身學習世紀，台灣在1998年訂為終身學習年，成為全球第6個頒訂終身教育法國家，當時韓國還特別補助學者到我國實地考察兩個月。但因政策更迭，終身教育推展消退，目前終身教育經費僅佔教育部總經費2%，更被多位教育界朋友稱為「失落20年」。

總統府資政陳博志表示，很多人退出勞動市場，是無法學到新的技術，像是前一波電腦化。現在則是連過生活都要學習，像是自己要在Youtube上選頻道也要學。而不同的人在不同行業要學不同東西，終身教育學習要多元化，政府與政治領袖需要出來提倡終身教育，政府除了出錢，也要規範，免得變成賣證照。

不過，台灣高齡自主學習團體發展協會理事長黃富順指出，檢視過去20年終身教育為何會消失，主因是「應為未為」，以及「應改未改」，沒有「除舊佈新」，讓人感慨萬千。過去20多年來，政府並未因社會變遷做適時修正，包括投資太少，在法令上也是被動被迫修正。

黃富順舉例說，在終身教育硬體部分，台灣都沒有自己獨立場所，都是借用沒有正式人員編制，而被認為是「路邊攤」，影響民眾學習意願，但先進國家都有實體建築，像是美國社區學院、日本公民館等，都是獨立機構。在軟體部分，其他國家推動學分銀行、學習帳戶制，但台灣卻都沒有推動。

南華大學校長林聰明則點出，AI時代已經來臨，對終身教育「既是挑戰、也是機會」。高齡者可用AI學習自己感興趣知識和技能，例如利用「聊天AI」談心，或運用智慧裝備瞭解心率、睡眠等健康狀況。但他也提及，當前跟緊AI浪潮的卻是詐騙業，利用聲紋合成語音、影像，模仿特定人物的聲音和外貌，讓人防不勝防。