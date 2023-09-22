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快訊／賴清德3點談人工智慧　台灣一定要有自己的「大腦」

▲▼賴清德出席2030教育AI年會 主題：偏鄉教育與AI。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德出席2030教育AI年會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（22日）表示，人工智慧是非常重要的「神兵利器」，再過幾年，不會人工智慧就像現在不會電腦一樣，而台灣一定要有自己的人工智慧對話引擎，建置自己的「大腦」，應讓人人都得到取得人工智慧技術的機會，且在《人工智慧基本法》正式立法前，應關注可能帶來的種種社會問題。對於偏鄉教育，他特別指出，要在師資、課程、體驗等3個面向給予幫助。

賴清德今天下午出席2030教育AI年會，聆聽均一平台教育基金會董事長暨執行長呂冠緯的演講。

賴清德在「偏鄉教育與AI」場次開場致詞時談及，他在行政院長任內推出2030智慧國家的發展目標，推動人工智慧技術及應用人才培育計畫、成立「台灣人工智慧學院」，希望AI在台灣產業化，藉此帶動台灣產業AI化，而對於教育領域，當時在108課綱中，納入人工智慧等新興科技，讓國小的孩子知道基礎的程式設計，國高中則了解程式設計、資料處理及運算的方式，大學則針對不同系所提出不同應用，讓孩子們成為跨領域的人才。

賴清德指出，回頭看看偏鄉，到底會受到人工智慧的衝擊，還是會因此受益？他指出，相較都市的孩子，偏鄉的孩子在師資、課程、體驗等3面向有資源落差，不僅常常沒有辦法有專科老師來任教，獲得與時俱進的教材的機會也比較少，他認為，必須在這3個面向予以協助，偏鄉才不至於在人工智慧所帶來全球智慧化的年代被淘汰，現在偏鄉孩子的教育資源已相對比較少，當人工智慧時代來臨，偏鄉資源之不足，恐怕會使偏鄉孩子面對更大的挑戰。

對此，賴清德強調，他會特別給予偏鄉學校的孩子教育資源，特別是師資一定要備齊；對於課程，感謝教育部推動「因才網」，利用人工智慧和大數據分析，準確了解每位孩子不足之處，並提供客製化的學習路徑與內容，這對偏鄉的孩子有很大的幫助；另外，對實體的體驗活動，希望各科技公司可以幫忙，透過基金會到偏鄉舉辦活動，讓相對偏鄉的孩子們參與活動。

賴清德強調，台灣一定要有自己的人工智慧對話引擎，現在世界各國都在建制自己的「大腦」，特別是在教育、法律、醫療領域，這是刻不容緩的事情。他擔憂，倘若學生沒有自己的資料庫，查詢的資料恐不盡然正確，例如誤把台灣當作是美國的夏威夷，因此，應該要有自己的對話引擎。

賴清德說，人工智慧是非常重要的「神兵利器」，再過幾年，不會人工智慧就像現在不會電腦一樣，而人工智慧的民主精神是非常重要的，不分都會、偏鄉、社會階層、公司大小，都應該得到政府給予取得人工智慧技術的機會。

賴清德表示，推動人工智慧還有一個重點，就是包容性的成長，必須避免人工智慧所帶來的副作用，目前國科會已在討論訂定《人工智慧基本法》，在法案上路前，應該有個正面規範，關注師生倫理、教學次序等面向，「看到人工智慧的好、善用人工智慧，讓它發揮最大功能，但也必須關注人工智慧所帶來種種的社會問題」。

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