出賣女友裸照想跟網友「換妻」　噁男被抓包瞎扯：她擺Pose給我拍

▲女子誤交渣男友遭偷拍裸照傳給網友謀議「換妻」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名男子肖想跟網友「換妻」找樂子，竟出賣自己女友裸照傳給網友驗貨，當場被女方抓包提告，男方被依妨害秘密罪判處拘役50天、得易科罰金5萬元定讞，還被女方求償30萬元，男方推稱已跟女方和解互不追究對方民刑事責任，台北地院查明男方先前是補償女方墮胎與調養身體費用，跟本件無關，判男方須賠償女方10萬元確定。

判決指出，本案擔任廚師的39歲男子2020年與現年28歲的女方交往不久，就動歪腦筋想出賣女友、跟網友體驗交換性伴侶的刺激，同年10月初，男方帶女方到北市1家飯店開房過夜，趁女方和他愛愛完側躺休息之際，用手機偷拍女方2張裸照，女方問他幹嘛蹲在屁股旁邊鬼鬼祟祟，男方敷衍表示「拍照留念」，隨即用通訊軟體把女友裸照傳給網友驗貨。

女方起疑，查看男方手機驚覺遭外流不堪影像，當場翻臉，隨即向警方報案提告。男方瞎扯女方女方知道他跟網友商議「換妻」、也同意讓他拍裸照還擺好姿勢，他扶著女方大腿拍完照片給女方看過，才傳給網友，裸照沒拍到女方容貌，認不出是誰，他已當面把這2張裸照刪除。

男方另推稱女方也趁他睡覺時偷拍他裸照，女方提告後，同年（2020年）11月間，雙方經鄉鎮市區調解委員會促成和解，他賠償女方4萬6000元、當場一次付清，雙方同意互不追究對方民刑事責任，並拋棄其他任何請求權，所以女方不該毀約繼續告他。

▲被害女子始終焦慮遭前男友外流的裸照會否繼續流傳。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

法官指男方反批女方偷看他手機，顯見他是瞞著女方偷拍與外流裸照，男方更截圖女方通訊軟體帳號大頭照一併傳給網友，等於毫不掩飾女方長相，若女方事先同意拍照尋求交換性伴侶機會，大可正面入鏡，不必如此費事。

法官並查明雙方先前和解事由，是女方因被偷拍事件跟男方分手卻發現已懷孕，自行墮胎後另案提告要求男方支付醫藥費、身體調養費與交通費等零星支出，調解委員居間協調過程中，完全不知還有偷拍裸照外流這回事，男方企圖呼弄過關的含糊其詞因而被拆穿。

刑案一審依散布竊錄他人身體隱私部位內容罪，判男方3月徒刑，二審認為男方傳裸照給1名特定網友、不算散布於眾，改依竊錄他人身體隱私部位罪判處拘役50天、得易科罰金5萬元定讞。

女方再提起本件訴訟向男方求償精神慰撫30萬元，男方答辯又搬出雙方先前已和解的說詞，法官不採信，北院一審判他須賠5萬元。女方上訴後，北院二審認為病歷顯示女方始終焦慮外流的裸照會持續流傳，因而加重本身憂鬱症狀，有輕生舉動，據此判男方須再賠女方5萬元，合計10萬元，全案確定。

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