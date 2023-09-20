郭董「連署專車」高雄場粉絲排爆　她開車1小時也要挺：全家都打BNT

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘「連署專車」高雄場粉絲排爆　她開車1小時也要挺：全家都打BNT

記者吳世龍、趙蔡州／高雄報導

鴻海創辦人郭台銘總統連署20日開跑，在全台各夜市派駐「連署專車」。高雄市連署專車20日首站出現在仁武八卦寮夜市，有一位居住在橋頭的彭姓女子，特別開車1小時趕到仁武參與連署，她認為郭台銘是真心為台灣好的人，爭取BNT救了那麼多台灣人，因此一定要過來感謝、力挺郭台銘。

▲▼郭台銘連署專車高雄夜市第一站仁武八卦寮夜市。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭台銘總統連署開跑，巡迴連署巴士高雄首站在仁武八卦寮夜市。（圖／記者吳世龍攝）

郭台銘後援會御林軍副團長陳文家表示，不同於過往在路邊填寫連署書，這次使用連署專車的方式，除了可以讓連署人在客運上填寫資料，保護連署人個資安全外，也是想主動出擊，「如同郭董所說的，接近平民的生活，讓大家知道，郭董是真的有心想出來替大家，也希望讓支持者有更容易的方式參與連署」。

▲▼郭台銘連署專車高雄夜市第一站仁武八卦寮夜市。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭台銘後援會御林軍副團長陳文家。（圖／記者吳世龍攝）

陳文家指出，一個國家要發展，還是要回歸民生、回歸經濟，現在其實很多鐵藍、鐵綠的人都一直往郭台銘靠近，從專車現場就能知道，專車下午5點才剛抵達，就已經有人在排隊，「我們要找的連署人不分藍綠，要找的是支持台灣經濟發展、維護兩岸和平的人，而這群人就是台灣最大的民意主流」。

陳文家最後說，接下來的一個月內，全台夜市都會安排連署車，讓各地的支持者都能就近參與連署，目前希望1天能收集到800至1000分連署書（指高雄巡迴巴士部分），除了連署專車外，未來小型的連署站也會陸續開設，主要還是看郭台銘辦公室怎麼安排。

有一位居住在橋頭的彭姓女子，20日下午特別開車1小時衝到仁武參與連署，她認為，郭台銘是真心為台灣好的人，當初新冠疫情爆發，她們全家都是施打BNT疫苗，在台灣沒有疫苗的時候，是郭台銘為台灣人爭取BNT、救了那麼多台灣人，「所以我一定要過來支持他感謝他」。

▼彭女特別從橋頭趕到仁武參與連署。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭台銘連署專車高雄夜市第一站仁武八卦寮夜市。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭台銘連署專車高雄夜市第一站仁武八卦寮夜市。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭台銘連署專車高雄夜市第一站仁武八卦寮夜市。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭台銘連署專車高雄夜市第一站仁武八卦寮夜市。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭台銘連署專車高雄夜市第一站仁武八卦寮夜市。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭台銘連署專車高雄夜市第一站仁武八卦寮夜市。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼郭台銘連署專車高雄夜市第一站仁武八卦寮夜市。（圖／記者吳世龍攝）

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