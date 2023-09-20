中華eMOVING成功店開幕　謝國樑宣布月底火車站設展示

▲基隆市長謝國樑（中）與議員郭美秀（右）、協理廖景雲（左）示範電動機車充電操作方式。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市青年公益電動機車政策又有一大進展，中華eMOVING基隆成功店今（20日）下午熱鬧開幕，市長謝國樑與市議員郭美秀等人一同出席，並宣布月底將於台鐵基隆南站二樓，設置電動機車展示空間。謝國樑表示，中華eMOVING與市府合作的勁炫125電動機車，屬於充電的款式，用戶可以在家充電，或是在外使用快充。

▲中華eMOVING展示店內電動車款。

謝國樑在開幕儀式中指出，很高興看到中華eMOVING的門市開幕，代表基隆又增加了一處提供電動機車產品跟服務的據點。另外在出席活動時，他接到環保局報告，預計月底將在台鐵南站二樓設置專屬的電動機車展示空間，展出兩家品牌的電動機車，讓青年朋友在上下班的路上，可以就近了解電動機車相關方案。

謝國樑補充提到，中華eMOVING與市府合作的勁炫125電動機車，屬於充電的款式，用戶可以在家充電，或是在外使用快充。市府也與業者合作，積極推動設置充電站，讓車主不用擔心充電問題，也希望在大家的攜手合作之下，將節能減碳工作做得更好。