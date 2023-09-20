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獨／假冒台灣蛋標示曝光！改標業者喊冤：我們敢拒絕農業部嗎

記者游瓊華／台中報導

台中市政府全力追查巴西等7國進口蛋品流向，今天查獲金寶、新德貿等2家替農業部代工的液蛋製造廠，自今年6月起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣，到7月底才將產地改回來源進口國，涉嫌假冒產地，業者向衛生局表示，是依農業部指示需標示為台灣。現在標籤也曝光，最上頭為中央畜產會-雞蛋調度專案，標籤上原產地標示台灣，製造商為金寶蛋品科技股份有限公司。金寶廠商下午電話一直忙線中，另一家新德貿的工作人員無奈，直言：「農業部的要求敢拒絕嗎？」

▲獨／標示曝光！涉改標業者喊冤：農業部要求我們敢拒絕嗎？。（圖／民眾提供）

▲台中市政府今天查獲金寶、新德貿等2家替農業部代工的液蛋製造廠涉嫌將進口蛋改為國產蛋，業者喊冤，是受到農業部指示。（圖／民眾提供）

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台中市長盧秀燕今天到和平山區參訪，也回應進口蛋改標成國產蛋，已經違法，全案移送檢調偵辦。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

市府指出，據雲林縣政府及桃園市政府提供的情資，隨即派員前往稽查，一舉查獲協助農業部代工生產的冷凍殺菌液蛋產品的金寶蛋品科技、新德貿食品公司，涉嫌假冒產地。初步了解，上列兩家公司自6月份起，協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，其蛋品來源國除少部分為土耳其外，其餘大部分皆為巴西。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

標示部分，業者接獲通知產地需標示為台灣，且提供標示樣張供參考，7月底時，業者再度接獲通知更改，產地需標示為來源進口國，2家業者均據實坦承並提供相關資料，衛生局已初步掌握相關事證，全案已移送檢調偵辦。

衛生局指出，初步了解，所有液蛋產品均交由中央畜產會處理，業者對後續流向並不知情，市府將持續全力配合地檢署偵辦工作。

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