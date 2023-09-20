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基隆市民聯合婚禮夕陽相伴　謝國樑祝福全場新人浪漫完婚

▲基隆市民聯合婚禮夕陽相伴 謝國樑祝福全場新人浪漫完婚。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長謝國樑主持新人婚禮，並與新人一起見證幸福時刻。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

堪稱北臺灣最浪漫的基隆市民聯合婚禮，今（20）日在東岸旅客中心麗都蝶客花園登場，28對新人在山海城景和美麗夕陽的襯托下，由市長謝國樑主婚，並帶領全場新人宣讀誓詞，在基港分公司總經理高傳凱等嘉賓見證下，甜蜜完成終身大事，祝福大家都能早生貴子。

謝國樑提到，市民聯合婚禮現場，洋溢的滿滿幸福感，讓人備感窩心。每對新人相遇的故事都很浪漫及感人，而市長秘書也是今天婚禮的新人，在邁向人生新階段的起點時，市長鼓勵新人結婚後，要增產報國多生幾個孩子，提振基隆生育率，而今年也有同婚朋友參與，讓活動更顯意義非凡。

▲基隆市民聯合婚禮夕陽相伴 謝國樑祝福全場新人浪漫完婚。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市長謝國樑與新人們、新人家屬及與會貴賓合影留念。

民政處長張淵翔表示，今年有28對新人報名成功，其中不乏有長跑10年以上的情侶，甚至有從國中因隔壁座位借立可白而結緣的新人，還有二人因基隆廟口的水煎包而邂逅。更令人感動者，還有一位患有罕見疾病的新郎，在新娘不離不棄陪伴，並經歷了人生的酸甜苦辣後，決定牽手走下半輩子。

今年聯合婚禮有慶安宮、基隆港務分公司、台灣電力公司、基隆長榮桂冠酒店、大日開發有限公司（叁肆行）、泉利米香等在地企業團體，熱情贊助新人彩品響應。每對新人可獲得市長致贈的金鏟子、結婚書約，今年更加碼贈送好酒及小家電。另外議長童子瑋也贈送家電微波爐致賀，為現場新人送上誠摯的祝福。

▲基隆市民聯合婚禮夕陽相伴 謝國樑祝福全場新人浪漫完婚。（圖／基隆市政府提供）

▲新人們陸續進場一起迎接新的人生里程。

市府推動基隆幸福產業鏈，今年運用城市特色，配合綠意滿點的空中花園，佐以「戀戀有愛·山海城」為題，打造夢幻婚禮場景，完美示範戶外婚禮唯美樣貌。現場規劃「戀人咖啡館」及「駐唱歌手表演」，讓新人及參與的親朋好友，在港區夕陽美景的伴隨下，留下人生最美好的記憶。

▲基隆市民聯合婚禮夕陽相伴 謝國樑祝福全場新人浪漫完婚。（圖／基隆市政府提供）

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