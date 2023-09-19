藉口女友害死寵物兔...變態男「棍毆屁股還硬上」　恐怖情人慘了！

▲桃園市吳姓男子前年1月間邀約女友至台北遊玩，晚間趁借宿桃園友人住處時，強扣手機不讓與家人連絡，還趁機硬上性侵得逞，後來因細故與友人持棍棒毆打女友成傷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子於2021年1月邀約女友北上台北市遊玩，後來借宿在桃園市友人住處，為留住女友刻意扣住其手機不讓與家人聯繫，後來趁洗鴛鴦浴時，不顧女子反對硬上性侵得逞，隨後吳男與友人還藉口女子照顧寵物兔時不小心，導致兔子死亡為由，分持棍棒輪流毆打女子。桃園地院審理後，依強制罪判處有期徒刑3月；強制性交罪處有期徒刑3年10月；傷害罪處有期徒刑6月。

檢警調查，23歲的吳姓男子於2021年間與女子為男女朋友關係，同年1月12日邀約女子北上共搭火車至台北遊玩，同日借宿桃園市友人住處時，強令女友交出手機，以逼迫無法與家人聯繫。

借宿期間，吳明知女友並無意願與其發生親密行為，其友人住處硬上女友一次；另一方面，吳的友人先前委託女子幫忙照顧寵物兔時，兔子突然死亡，友人心生不滿，與吳男在住處客廳，輪流持棍棒毆打女子之臀部等處，導致左臀、右臀與背部等處分別有擦挫與瘀傷等傷勢。

桃園地院審理時，吳男坦承與女友曾有性行為之事實，但堅稱是經女友同意；女子則指稱，吳男對其性侵害時，雖沒有使用暴力脅迫或恐嚇，但當時確實沒有意願與其發生性行為，當時有反抗，有說我不要，還以用右手推其左胸。女子還指稱，並不責怪吳男對其性侵害，但不能原諒他毆打我之事實。

法官審酌，被告吳男為不讓女子與家人聯繫，強令交出手機，又為滿足自己之性慾，不顧女子拒絕，對其強制性交，不尊重告訴人之性自主決定權，造成告訴人身心之傷害；此外，遇事不思理性處理，動輒以暴力相向，造成女子之傷勢非輕，就傷害犯行與告訴人和解，迄今未履行和解筆錄以填補告訴人之損失，亦否認強制性交犯行，對此案毫無悛悔之意。

法官審結，依犯強制罪，處有期徒刑3月；又犯強制性交罪，處有期徒刑3年10月；共同犯傷害罪，處有期徒刑6月，上述得易科罰金之有期徒刑部分，應執行有期徒刑7月，本案還可上訴。