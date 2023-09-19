天下縣市長調查桃園6都排第3　議員曝原因：務實不譁眾取寵

▲根據天下雜誌今天公布縣市長調查，桃園市名列六都第三，國民黨桃園市黨團總召梁為超認為，市長張善政上任以來，秉持務實不譁眾取寵風格，穩步推動市政政策是主因。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據天下雜誌今天公布2023縣市長調查，桃園市長張善政施政滿意度名列六都第三，僅次於連任的台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁；國民黨市議會黨團總召梁為超指出，市長張善政上任後，秉持務實不譁眾取寵風格，穩步推進相關政策是名列六都前段班主因，顯示桃園市政府的施政廣獲市民認同。

梁為超認為，雖然民調只是參考，但地方的聲音更真實。黨籍議員們參與地方行程時，常聽到市民讚賞張市府反饋。張善政上任以來，推動1200基北北桃通勤月票、國中小營養午餐免費、凍卵營養金補貼、擴大肺癌篩檢等重要政策，均在上任未滿一年內已落實，這都是市民肯定的原因。

另一位黨籍市議員凌濤則表示，翻開過去資料，前市長鄭文燦第一年上任時，僅以60.11分在全國排第15、六都當中排第四。非傳統政治人物的張善政，卻在第一年就攻佔六都中第三名，表現誠屬不易，相信張善政務實的施政風格，會讓桃園變更好。

凌濤也強調，張善政上任後努力落實政見，對市民關心的重大議題時事也反應迅速，如近期率全國之先查獲超思進口巴西蛋改標國產、超前頒布實施多項攸關工地安全新制、防治登革熱等措施，都顯示桃園市府團隊確實很用心。

此外，無黨籍市議員謝美英則分析，天下雜誌調查有關城市競爭力，此部分調查有80%的指標，是根據2022年政府公開資料，新市府政策與作為都尚未來得及列入甚至發酵，她在基層聽到市民反應均以正面居多，對張市府的婦幼政策也有高度評價，呼籲新市府要繼續努力，針對不足之處要努力改善，桃園一年會比一年更好。