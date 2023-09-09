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超美秘書下班前「腿軟倒地」！同事以為中風嚇壞送醫　真相超黑暗

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花的美貌受到同事覬覦，沒想到因此遭下藥。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄某公司有位漂亮的女秘書小花（化名）2021年6月間下班時精神恍惚、口齒不清，還有手腳無力跪倒在地的症狀，沒想到經過調查，竟是某位陳姓同事覬覦她的美色，在水杯中下藥，才會發生如此情況。事後陳男被依照強制性交未遂罪，判3年7月有期徒刑。

根據判決書內容，小花2021年6月間到公司上班，下班前卻出現了精神恍惚、口吃不清、手腳無力跪倒在地等症狀，其中一名陳姓同事發現後，立刻自告奮勇，要將人接走。

不過，其他同事驚覺狀況不對勁，懷疑可能是腦中風，拒絕了陳姓同事的請求，打電話將人送醫治療。沒想到送醫檢查出來以後，小花沒有中風的情況，反而是體內驗出了抗精神病藥物的成分，後來小花調閱監視器，驚覺自己遭到陳姓同事下藥，才氣得報警處理。

對此，陳姓男子則坦承，因為有在網路上購買藥丸，但不太敢用，才會想嘗試看看睡眠的藥效，只有傷害的意圖，而沒有強制性交的犯意。

▼陳姓男子覬覦小花的美貌，竟然意圖用藥將人迷昏、性侵。（示意圖／記者周亭瑋攝）

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

不過，陳男平時語氣十分輕浮，不但會誇讚小花長得漂亮，甚至案發前幾天還自爆「上班吃威而鋼」，且十說要將人載走，卻根本不曉得小花的住處在哪裡，動機十分可疑。

高雄高分院審理後認為，陳男因為小花貌美，為了滿足一己私慾，竟想用藥物將人迷昏，再做出違反小花意願的性交行為，侵害性自主決定權、人格尊嚴的程度甚高，不宜輕判。

雖然陳男已與小花達成和解，但案件的宣告刑已超過有期徒刑2年，與緩刑的要件不符，最後依照強制性交未遂罪，判陳男3年7月有期徒刑。

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