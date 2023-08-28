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噁男扮「成人平台特派員」18禁訪問　2正妹誤信慘遭侵犯

▲馬賽克版。搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲有多項詐欺前科的郭姓男子，於北市中山區搭訕成年女子，以「成人影片付費平台」街訪為由，稱只要接受幾分鐘採訪即可獲得數千元獎金，女子被騙上車後竟遭拐撫摸生殖器。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

罕見！有詐欺前科郭姓男子，於北市中山區搭訕成年女子小愛（化名），自稱「成年影片付費平台」街訪特派員，接受18禁訪問可獲數千元獎金，小愛誤信撫摸其生殖器全程遭錄影，事後遭恐嚇「若不想身份曝光就匯款」，導致小愛匯4000元；郭男故技重施，另名女子慘遭他性侵，士林地檢署偵結，依強制性交等罪起訴。

起訴指出，郭男去年11月中因詐欺罪甫出獄，今年1月9日前往北市中山區搭訕小愛，自稱是某成人影片付費平台街訪特派員，正在做18禁問題街訪，只要接受幾分鐘採訪就可以獲得數千元新台幣，導致小愛誤信，隨即上車。

上車後，郭男打開車內行車記錄器錄影，向小愛說「只要用手撫摸生殖器3分鐘且有生理反應，就可以拿獎金」，隨即脫褲強握小愛手撫摸其生殖器，再徒手撫摸小愛大腿，小愛瞬間認整個街訪怪怪，立刻拒絕，郭男停止後，對小愛說「妳給我IG帳戶，今晚會傳影片並匯入街訪獎金」，隨即讓小愛離去。

然而，郭男遲遲未依約定聯繫，小愛同時擔心沒拿到獎金影片外流，立刻跟郭男聯繫，郭男竟恐嚇：「街訪影片未全程打馬賽克，若要全程打馬賽克，須匯款4000元」，否則就曝光其身份，導致小愛心生畏懼，只好趕緊轉帳。

同年2月7日晚間，郭男在大同區超商搭訕成年女子安安（化名），以同樣話術稱在做街訪，並對安安說「只要在3分鐘內用手或嘴巴讓我硬起來」挑戰成功即可獲得獎金，更進一步解釋，「如果有錄音但沒勃起即可獲3萬元，如有錄影且成功勃起獎金6萬元，若沒錄影也可獲得獎金1萬元」，過程中只要牽手抱抱等，也會把影片處理，不會辨識身份，安安聽完後答應，並跟著郭男到旅館開房。

入房後，郭男要求安安脫衣服，並命令安安幫他口交，且用生殖器侵犯，過程也都以手機錄影，以此詐術逞慾完的郭男，對安安謊稱「今晚23時許，會傳訊息，並將影片上馬賽克，做聲紋處理」，經確定後再以匿名狀態上傳影片，會先匯款一半獎金（4萬元）。

安安事後沒收到獎金，主動聯繫郭男，反遭恐嚇：「手機已經不見，拒絕支付約定獎金，若要刪除影片，須付6000元違約金」，安安拒絕匯款，決定報警。

全案因小愛、安安報警，警方持搜索票前往郭男所在位置處進行拘提。

警詢、偵查時，郭男坦承以話術搭訕2名女子，檢警根據匯款紀錄、IG對話等，依2次加重強制猥褻、恐嚇取財罪，將可惡的郭男起訴，同時考量他5年內再犯，建請法院審酌加重其刑。

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