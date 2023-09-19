買毒品起糾紛被押走！警1hr找到車「人不見了」　惡男竟是3條通

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（18）日傍晚接獲報案，指稱有人疑似遭許姓男子強押上車，警方立即連絡線上警網圍捕，不到1小時在桃園區文化街查獲到案，但車上僅許姓男子1人，許男辯稱是因為買毒起糾紛，但並未押人上車情事，員警查出員警許男因為3案遭通緝，帶回偵訊後，依2個詐欺及妨害秩序等罪嫌押解歸案。

▲桃園警分局昨天傍晚在桃園區文化街查獲涉嫌強押男子上車之許姓犯嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨天傍晚5時許，武陵派出所接獲報案指稱，其友人因故與31歲許姓男子發生糾紛，疑似被對方強押上車帶走，並提供許男駕車輛車號，警方隨即通報線上警網攔查。

▲桃園警分局昨天傍晚在桃園區文化街查獲涉嫌強押男子上車許姓犯嫌到案，查出涉及3項通緝案件。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方警網在1小時內，在文化街查獲該輛涉案轎車，並通報線上警力到場支援，但發現僅許姓男子獨自一人，員警盤查許男發現，許男涉嫌2個詐欺案與妨害秩序案件共計3項通緝案件，許男亦未否認，員警將許男帶回派出所偵訊。

據指出，許男與一男子，原本打算集資購毒，但雙方見面後，對方聲稱說自己沒錢，打算向報案人借錢，但報案人也聲稱沒錢，許男與其友人在車上爭吵，報案人見2人爭吵後逕自離開，許男把其友人轟下車後獨自駕車離去，友人最後也離開，報案人又趕回現場發現人車都不在，以為友人被許男強押帶走才報案求助，員警釐清後並無押人妨害自由等事實，許男則因3案遭通緝則依法逮捕押解歸案。