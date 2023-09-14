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社會 社會焦點 保障人權

重機妹被狂砍30刀！恐怖前男友落網　曝行兇動機「我很愛他」

▲▼快訊／高雄男超商「狂砍前女友30刀」　逃逸15小時被逮畫面曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲涉嫌砍殺前女友的余姓嫌犯在左營速食店被捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區新光路一間超商13日凌晨3點23分驚傳砍人案，一名33歲余姓男子違反保護令，持刀對23歲吳姓前女友猛砍30刀後逃逸，警方成立專案小組調閱監視器鎖定余嫌行蹤，在15個小時後於左營區一家速食店逮捕余嫌，並在今（14）日進行偵訊，據了解，余嫌聲稱自己「受到欺負」，還不斷強調「我很愛她」，全案將依殺人未遂、違反家暴法等罪嫌送辦，並建請檢方羈押。

被砍傷的吳女在超商擔任店員，休假時喜歡騎重機兜風抒解壓力，臉書上可見到許多騎著重機的帥氣追焦照，13日凌晨她在上班時，余男突然持刀進入超商對著她猛砍，她負傷後爬出超商大門，余男殺紅了眼，追出來把她壓制在地持續攻擊，她當下奮力抵抗並大聲呼救，巨大聲響驚動隔壁保全連忙報警，並趕緊拿著高爾夫球桿前來救援。警消獲報到場時，余嫌已逃逸無蹤，留下滿身是血的吳女，救護人員隨即將吳女送醫，所幸沒有生命危險。

▲▼快訊／高雄男超商「狂砍前女友30刀」　逃逸15小時被逮畫面曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲涉嫌砍殺前女友的余姓嫌犯在左營速食店被捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，余男和吳女原本是男女朋友，在今年5月間鬧分手後，余男仍持續糾纏，吳女不堪其擾，於是在6月聲請保護令獲准，保護令限制余男不能對吳女騷擾、不能靠近吳女住處和工作場所，須遠離吳女100公尺。

吳女7月初在超商上班時，發現余男又到超商前徘徊，甚至下跪求復和，於是馬上報警，苓雅警分局曾2次逮捕余男，後來以違反保護令將他拘提，並移送地檢署偵辦，並建請羈押余男，法院也在7月22日將余男預防性羈押。

▲▼ 高雄男子闖超商砍前女友，鄰居拿高爾夫球桿出來救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲余姓男子在超商前砍殺前女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過一個多月的羈押，余男在8月28日解除羈押獲釋，沒想到才兩個星期，他昨天凌晨涉嫌持刀刺殺吳女手腳30刀，行兇後余男徒步逃逸，不斷製造斷點企圖干擾警方辦案，警方經過15小時的搜查，於13日晚間6點45分在左營區一間速食餐廳內逮到余男。

▲▼苓雅情殺 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲吳姓女子在超商被砍殺30刀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於余男拒絕夜間偵訊，警方在今日上午展開偵訊，據指出，他對於犯案動機避重就輕，只說「受到欺負」，卻又提不出具體事證，而且 一再強調「我很愛她」，專案人員質疑「既然愛她為何要殺她」，又讓余嫌說不出話，因此懷疑這些只是他的卸責狡辯之詞，警方將等法扶律師到場後，再後續依照殺人未遂等罪嫌移送地檢署偵辦。

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