自小客硬要左轉！1大車2機車閃過　第4部慘被撞飛10公尺...2受傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子昨（18）日中午駕車行經桃園區春日路，強行左轉鹽庫西街，撞上直行的機車，導致騎士與乘客被撞飛10公尺，桃園警方到場處理時，肇事的羅姓男子與2名騎士乘客酒測後均無酒精反應，但騎士與乘客全身多處擦挫傷，警方調閱路口監視器畫面，初步研判是轎車未禮讓直行機車先行釀禍，至於確切肇事原因有待進一步調查釐清。

▲桃園市羅姓男子昨天中午開車行經桃園區春日路，欲左轉進鹽庫西街時，撞上直行機車雙載。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市羅姓男子昨天中午開車行經桃園區春日路，欲左轉進鹽庫西街時，撞上直行機車，機車受損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，64歲的羅姓男子昨天中午駕駛轎車，行經桃園區春日路，由內側車道欲左轉鹽庫西街時，先禮讓1輛轎車與2輛機車後隨即左轉，但仍撞上直行之吳姓騎士與乘客，2人被撞後騰空轉了一圈後慘摔倒地，意外發生後，警方到場處理時，吳姓騎士與乘客有身體多處擦挫傷，所幸均無生命危險，員警為肇事的羅姓男子與騎士進行酒測，均無酒精反應。

▲桃園市羅姓男子昨天中午開車行經桃園區春日路左轉進鹽庫西街時撞上直行機車，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方事後調閱路口監視器畫面，初步研判轎車於春日路左轉時，未禮讓直行機車先行是主要肇事原因，肇致機車騎士與乘客多處擦傷，員警協助傷者送醫治療，至於真正肇事責任仍由警方調查釐清中。