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北市2線3警官框酒店妹出場挨告性侵　他靠「這1盒」獲不起訴

▲▼忠孝東路派出所長林俊燁與同仁突破嫌犯心防，但途中遇到陳嫌的友人鬧場依法送辦。（圖／記者邱中岳攝）

▲台北市警林俊燁被控性侵女陪侍，因罪嫌不足獲得不起訴處分。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

曾參與偵辦華山分屍案的台北市2線3星警官林俊燁，去年底因為應酬，到有女陪侍的酒店喝酒，之後帶酒店妹出場開房間嘿咻，半年多後，酒店妹突然提告稱自己是遭強迫發生關係，林警趕緊拿出當時去購買的保險套盒子和發票，證明兩廂情願，台北地檢署調查後，採信林警說法，19日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

林俊燁在中正一分局忠孝東路派出所所長任內，受理華山分屍案主嫌陳柏謙自首案，2022年12月間任職北市警公關室的時候，和友人相約聚餐的酒店有女陪侍，酒飽飯足後，林警帶著酒店妹出場，2人先在外面續攤吃了消夜後，凌晨到飯店開房間並發生性關係。事後市警局接獲檢舉，認為林警出入不當場所，記2過調職，現在調職北市警局後勤科警務正。

但事情並未就此結束，2023年6、7月間，當時的酒店妹突然到北檢提告，稱當晚她在遭強迫的情況下，被林警以手指侵入，林警挨告後堅稱雙方是兩情相悅，並非性交易，他還特地離開房間，跑去附近的便利商店買保險套，與女方性器官交合，並沒有使用手指，事後再幫忙叫車送女方回家。

為了自證清白，林警還拿出當天凌晨，為了發生性關係，特地到附近飯店購買杜雷斯保險套的發票收據，以及保險套的包裝盒當證據，檢察官調查發現，女方在事發後1周內，仍和林警保持LINE聯繫，其中毫無抱怨遭侵犯的質疑，且若真遭強暴脅迫，女方應在警局進行行政調查時就說出來，且林警大可不必否認指侵而自曝是性器交合，在女方無法提供相關事證的情況下，處分不起訴林警。

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