　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中洗衣店有裸女！她遭男客勒脖硬上強拍裸照　沒穿衣急逃命

▲桃園市李姓男子2016年2月帶酒店女吃中餐卻趁機將其灌醉，後趁無力抵抗時脫去褲子舔其下體得逞後丟包半路上，女驚醒發現下半身赤裸提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台中楊姓男子硬上應召女，還開車衝撞員警。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中楊姓男子透過應召站媒介，到女子小花（化名）的套房進行性交易，因過程太粗暴被小花拒絕，楊男竟強行勒脖硬上，還拍攝小花裸照。小花顧不得全身赤裸，趁隙奪門而出，跑到附近洗衣店求援並報警，案發後楊男還一度開車在小花套房附近徘徊，並衝撞前來盤查的員警。案經上訴到台中高分院，審酌楊男各以6萬、1萬2千元和小花、員警和解，依加重強制性交處8年徒刑，又依加重妨害公務罪處6月徒刑，後者可易科罰金18萬元。全案還可上訴。

判決指出，楊男半工半讀，於去年6月5日上應召站網站花了5700元，和女子小花約好在她租屋處性交易，不料過程因楊男動作粗暴，小花拒絕繼續服務，想打電話向友人求助。楊男見狀竟想繼續強上，不僅奪走小花手機，還用手掐住她的脖子，讓小花心生恐懼而道歉求饒，等小花趁隙逃到廁所，被楊男追上二度掐脖到紅腫，小花只好再求饒，聽從楊男命令躺在床上，被楊男性侵得逞，過程中還被楊男強拍裸照。

等到楊男不注意，裸身的小花趁隙奪門而出，狂奔到附近洗衣店內向路人求救，問路人「有沒有衣服可以穿」，再拿洗衣籃丟向追來的楊男，見楊男離去，小花趕緊報警處理。

沒想到楊男還開車在小花租屋處附近巷口徘徊，被陪同小花回家的員警撞見，前去對楊男盤查，楊男見狀竟開車衝撞員警，加速逃離現場，導致員警膝蓋挫傷。事後楊男遭逮捕，被依妨害性自主等罪起訴。

一審法官依加重強制性交處楊男8年徒刑，案再上訴到台中高分院，法官認為楊男被起訴後雖坦承犯行，也拿出6萬元和小花和解，但他犯行並無值得同情可減刑的部分，維持一審判決。另外楊男開車衝撞員警犯加重妨害公務的部分，因一審未考量他拿出1萬2千元和員警達成調解，改判6月徒刑，可易科罰金18萬元。全案還可上訴。

ET快訊
快訊／新北下暴雨！　「愛快羅密歐」翻車了
快訊／雨區不斷擴大！16縣市大雨特報　大雷雨轟1地　
噁男拿她高跟鞋打手槍！　正妹摸到液體：很不好受
雨太大！台中爸帶2兒爬山受困　淋暴雨全身濕
快訊／台北市文山區淹水警戒！　台南市2地區入列
多人咳嗽、嘔吐！　飯店認了「誤排綠色氣體」
快訊／雷聲大作！　大雷雨狂轟雙北14區
保時捷硬扛影片曝！　10噸重H鋼樑突噴出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

仿效柯P北高一日遊...他累癱呆立橋上　警會錯意：阿伯別衝動

快訊／新店愛快羅密歐撞分隔島烏龜翻　駕駛被揪出酒駕慘了

賠慘了！自小客車頂綁鋁梯掉落國道　害1車損+4車連撞

台中洗衣店有裸女！她遭男客勒脖硬上強拍裸照　沒穿衣急逃命

台中爸帶2兒爬山受困！淋2hrs暴雨全身濕　勇消「背背」幫脫困

北市噁男拿她高跟鞋打手槍！正妹「摸到液體」氣到要公開長相

泳池誤排次氯酸鈉！知本某酒店13人送醫　目擊者：綠色氣體飄過來

保時捷硬扛影片曝！貨車撞特斯拉10噸鋼樑噴出　重壓車頂超驚悚

36米寬馬路只給30秒過　台中阿北冏：沒運動過不去

陸戰隊女中士酒駕騎車！台南路口碰撞貨卡　公共危險罪送辦

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

仿效柯P北高一日遊...他累癱呆立橋上　警會錯意：阿伯別衝動

快訊／新店愛快羅密歐撞分隔島烏龜翻　駕駛被揪出酒駕慘了

賠慘了！自小客車頂綁鋁梯掉落國道　害1車損+4車連撞

台中洗衣店有裸女！她遭男客勒脖硬上強拍裸照　沒穿衣急逃命

台中爸帶2兒爬山受困！淋2hrs暴雨全身濕　勇消「背背」幫脫困

北市噁男拿她高跟鞋打手槍！正妹「摸到液體」氣到要公開長相

泳池誤排次氯酸鈉！知本某酒店13人送醫　目擊者：綠色氣體飄過來

保時捷硬扛影片曝！貨車撞特斯拉10噸鋼樑噴出　重壓車頂超驚悚

36米寬馬路只給30秒過　台中阿北冏：沒運動過不去

陸戰隊女中士酒駕騎車！台南路口碰撞貨卡　公共危險罪送辦

管制生效前急備貨　中國晶片製造設備進口激增

張榮味午宴侯友宜1小時！立委透露出現「關鍵4字」　談話內容曝

泰國擬延長觀光簽至90天！　新總理開口：免簽仍要考慮

金磚5國變11國　評論：挑戰美元霸權「雷聲大雨點小」

快訊／國家警報響了！暴雨狂轟1地　警戒2小時

仿效柯P北高一日遊...他累癱呆立橋上　警會錯意：阿伯別衝動

快訊／新店愛快羅密歐撞分隔島烏龜翻　駕駛被揪出酒駕慘了

「A醇教父」用新分子結構震撼保養界　8倍高效、2倍溫和打造抗老特快車

賠慘了！自小客車頂綁鋁梯掉落國道　害1車損+4車連撞

台灣人也在搶鹽巴！他直擊全聯「2人狂搬30包」　貨架空蕩蕩照片曝

社會熱門新聞

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

7旬翁一周愛愛6次！　妻崩潰求離婚

他為安撫女兒闖紅燈！重機男遭撞慘死

正宮臨盆日逼見面！潑辣小三吃醋「誰最重要」

情侶辦「全國巡迴雜交趴」　月賺10多萬

林口驚悚車禍　重機騎士搶救11小時不治

啦啦隊前國手悶殺女房東！二審仍逃死

「一番賞」藏籤作弊！　揭萬年大樓店家手法

傳播妹眼神渙散！　包包搜出「神仙水」

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

暗夜獵殺！苗栗苑裡10流浪犬追逐咬死街貓

加油槍未跳停98汽油溢滿　重機車主說話了

新北男推倒母親害她身亡！晚間被收押

更多熱門

相關新聞

趁同居女友不在家！韓老翁迷姦未成年女兒

趁同居女友不在家！韓老翁迷姦未成年女兒

南韓濟州島一名62歲金姓男性和女友交往後，前往對方家同居，然而他卻遭指控，竟然趁同居女友A某不在家時，多次迷姦、性侵同居女友2名女兒，然而少女們因為擔憂母親會遭遇不測，根本不敢開口。對此，檢方求處金姓男子30年重刑。

男持偽鈔二度闖超商消費　判囚4年

男持偽鈔二度闖超商消費　判囚4年

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

傳播妹控遭「貢丸+香腸」侵犯　眾男客下場出爐

傳播妹控遭「貢丸+香腸」侵犯　眾男客下場出爐

自拍裸照網上瘋傳　女崩潰發現上傳者是老師

自拍裸照網上瘋傳　女崩潰發現上傳者是老師

關鍵字：

性侵強制性交裸照妨害公務

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

《營業中》吳宗憲真的來了！

解婕翎遭誤傳「男友私密片外流」！　本人發聲

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面