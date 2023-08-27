台中洗衣店有裸女！她遭男客勒脖硬上強拍裸照　沒穿衣急逃命

▲台中楊姓男子硬上應召女，還開車衝撞員警。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中楊姓男子透過應召站媒介，到女子小花（化名）的套房進行性交易，因過程太粗暴被小花拒絕，楊男竟強行勒脖硬上，還拍攝小花裸照。小花顧不得全身赤裸，趁隙奪門而出，跑到附近洗衣店求援並報警，案發後楊男還一度開車在小花套房附近徘徊，並衝撞前來盤查的員警。案經上訴到台中高分院，審酌楊男各以6萬、1萬2千元和小花、員警和解，依加重強制性交處8年徒刑，又依加重妨害公務罪處6月徒刑，後者可易科罰金18萬元。全案還可上訴。

判決指出，楊男半工半讀，於去年6月5日上應召站網站花了5700元，和女子小花約好在她租屋處性交易，不料過程因楊男動作粗暴，小花拒絕繼續服務，想打電話向友人求助。楊男見狀竟想繼續強上，不僅奪走小花手機，還用手掐住她的脖子，讓小花心生恐懼而道歉求饒，等小花趁隙逃到廁所，被楊男追上二度掐脖到紅腫，小花只好再求饒，聽從楊男命令躺在床上，被楊男性侵得逞，過程中還被楊男強拍裸照。

等到楊男不注意，裸身的小花趁隙奪門而出，狂奔到附近洗衣店內向路人求救，問路人「有沒有衣服可以穿」，再拿洗衣籃丟向追來的楊男，見楊男離去，小花趕緊報警處理。

沒想到楊男還開車在小花租屋處附近巷口徘徊，被陪同小花回家的員警撞見，前去對楊男盤查，楊男見狀竟開車衝撞員警，加速逃離現場，導致員警膝蓋挫傷。事後楊男遭逮捕，被依妨害性自主等罪起訴。

一審法官依加重強制性交處楊男8年徒刑，案再上訴到台中高分院，法官認為楊男被起訴後雖坦承犯行，也拿出6萬元和小花和解，但他犯行並無值得同情可減刑的部分，維持一審判決。另外楊男開車衝撞員警犯加重妨害公務的部分，因一審未考量他拿出1萬2千元和員警達成調解，改判6月徒刑，可易科罰金18萬元。全案還可上訴。