選民不見得買單「在野整合」　民眾黨曝：柯粉「對國民黨有疑慮」

▲柯文哲、侯友宜。（資料圖／翻攝侯友宜臉書）

記者袁茵／台北報導

外界關注2024總統大選能否在野整合，「柯侯配」與「侯柯配」話題不斷，甚至傳出有意9月先談立委，10月再談總統。民眾黨副秘書長許甫18日表示，對於國民黨總統參選人侯友宜訪美後民調能否上升，民眾黨內部是打一個問號，且或許藍營選民希望下架民進黨，但大部分民眾黨選民對國民黨有疑慮，不想為了勝選而配在一起。

許甫18日接受網路節目「觀點芹爆戰」訪問，關於「藍白合」議題，主持人黃光芹質疑，國民黨現在一直在做多總統參選人侯友宜，認為侯從美國回來後就會變成「老二」，進而使民眾黨總統參選人柯文哲必須來談合作，怎麼看待藍營一天到晚放話？

▲民眾黨副秘書長許甫。（圖／品觀點-觀點芹爆戰提供）

許甫表示，現在有很多消息會放出來，但「會放話的話，代表是比較著急的一方，或是比較希望能朝他們預期方向去走的那方。」看得出來藍營把侯友宜訪美當成「強心針」，認為回來會「神功護體」，可以與柯文哲民調平起平坐，甚至超越柯，也讓侯營比較有底氣與柯營談判。

不過，許甫質疑，「侯友宜的美國行真的能完全加分嗎？」相較於時間較短的日本行，侯友宜此次訪美，已經進入選舉深水區，且這幾天發言都有點「怪怪的」，包括告訴紐約店員自己60歲還在找工作，講出來就讓外界痛批「你不知道你是新北市長嗎？」除了讓新北市民炸鍋，更是把帶職參選一事自我凸顯出來。

許甫再舉例，侯友宜把國父孫中山的三民主義「民族、民權、民生」，說成美國前總統林肯（Abraham Lincoln）著名的蓋茲堡演說「民有、民治、民享」，以及把美國前總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）誤稱為「老農夫」、「老羅斯福」，還有詢問墨西哥人「你是新北市原住民？」等。

黃光芹也提及，侯友宜訪美見了2個不該見的人，第一個是李昌鈺，第二個則是彭文正，能理解侯營希望將彭文正塑造成打總統蔡英文論文的「悲劇英雄」，但侯友宜做過警政署長，而彭文正是司法認定的海外通緝犯，倘若侯友宜未來當選總統，要怎麼處理彭文正？難道要介入司法、取消通緝犯身份嗎？

許甫認為，當侯友宜想藉由平台宣傳自己時，就更應該步步為營、小心處理，因為這是「兩面刃」，「所以侯友宜回來後，能不能如預期的民調上升，我覺得要打一個問號。」或許這些都是茶餘飯後的小話題，但不要小看這一點一滴，過去侯友宜在政大演講時，就是因為文不對題、語無倫次，所以開始被冠上「草包」形象，這印象對民眾來說已經很深，現在更會喚起大家的印象。

至於「侯柯」或「柯侯」整合是否有希望？許甫直言，很多人認為一定是「誰配誰」，但在民眾黨看來，「這種陽謀的算計，說真的選民不見得都會買單。」國民黨選民想下架民進黨、主張政黨輪替，認為柯文哲打民進黨很兇，進而願意投給柯；然而民眾黨或柯文哲的選民，「很大部分對國民黨有疑慮」，不想為了勝選而配在一起，且這種選民無法轉移到國民黨身上，「1加1有沒有1.5，這應該要想一想。」

而目前藍白雙方幕僚在談些什麼？許甫回應，幕僚有時候談更多的是「立法院之間的合作」，很多是在地方選舉上的合作，但到了總統的深水區部分，雙方因為都有政黨主體性、都有提自己的總統候選人，「國民黨覺得自己有多少縣市首長、議員，怎麼可能當副手，我當然能理解他們的焦慮，但這應該也不能算理由吧？」