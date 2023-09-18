中正大學認定碩論有瑕疵　賴惠員尊重：未適當引註≠抄襲

▲民進黨立委賴惠員。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯今（18日）指出，她日前檢舉民進黨立委賴惠員碩論涉抄，中正大學學倫審查結果指引註確實有瑕疵，要求在3個月內抽換補正，「請問賴惠員，要不要道歉？請問賴清德，這算不算有學倫問題？」對此，賴惠員稍早受訪說明，抄襲與未適當引註完全是兩回事，也尊重學倫會調查結果。

賴惠員表示，根據中正大學學倫會之審查結果，明顯證明這篇論文非關抄襲，亦無影響論文研究的最後結果。

賴惠員重申，自己的論文是本人親自以田野調查方法，將所獲得之資訊進行質化分析所得，而在進行質化分析時，勢必會引用前輩、專家的架構，以及相關論點作為各種輔助，以便檢視自己所取得之調查內容，研究當時，她雖然有將參考內容之出處附在文末，唯內頁註釋不盡詳細羅列，但絕不影響論文的結果，學術倫理有其依據，並不是少部份沒有引注資料就可全盤抹黑為抄襲。

賴惠員表示，她針對因為有心人士的政治操作，導致母校中正大學學術地位遭受不必要的攻擊而深感歉意，希望政治口水至此適可而止、選舉操作更可休矣。

此外，民進黨表示，尊重中正大學學倫會的審查結果，相信賴惠員委員會依規定於3個月內完成修改並補正論文。