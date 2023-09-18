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大陸 大陸焦點 特派現場

連勝文避談郭台銘副手　用「武昌起義」勉勵KMT：堅持最終勝利！

▲▼ 連勝文、許舒博 。（圖／記者任以芳攝）

▲今18日上午，大陸航空東航MU2087執行桃園-武漢恢復直航任務 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

受疫情衝擊，台北飛武漢航班全面停飛，如今時隔三年半，今(18)日由大陸東航MU2087執行首班復航任務，國民黨副主席連勝文、商總許舒博也搭乘復航首班機來武漢。被問及郭台銘的副手以及國民黨選舉情勢？連勝文用「武昌起義」勉勵國民黨，「情況漸漸改善，支持者也回歸，堅持就是勝利！至於郭台銘副手賴女士令人尊敬，其他沒有過多評論。」

2020年1月23日，因新冠肺炎疫情，台灣全面暫停台灣往返武漢的4家航空公司12班航班。今年疫情結束後，歷經數月，在兩岸多方努力斡旋協調，最終達成復航。

今早上7時40分，由東航MU2087執行桃園-武漢恢復直航任務，於上午10時10分從桃園機場起飛，13時38分降落湖北武漢天河機場。國民黨副主席連勝文、商總理事長許舒博以及100多位台灣政商界嘉賓也乘坐該航班，並且受邀出席第十七屆「湖北·武漢台灣周」。

▲▼ 連勝文、許舒博 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國民黨副主席連勝文 。（圖／記者任以芳攝）

當台媒問及「鴻海創辦人郭台銘宣布參選，是否不利於國民黨整合？以及對其副手人選是知名女星賴佩霞有何看法？」對此，連勝文首先回應，「她是一位讓人尊敬的女士，我沒有其他過多評論。」

連勝文也表示，「（國民黨選情）情況漸漸改善，很多支持者慢慢慢回歸，在這樣基礎上繼續奮鬥努力。」

這次連勝文出席活動地點就在武漢，有十分重要歷史意義，他以此勉勵國民黨，「這裡是國父十次革命『武昌起義』成功的地方，大家必須要記住，不管多辛苦，一定要堅持到底，勝利是屬於我們的。」

談及國民黨兩岸論述是否有完備？連勝文則說，國民黨現兩岸論述非常完整，不過兩岸之間是動態的過程，之後會看時間，可能做實際上的調整。

▲▼ 連勝文、許舒博 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 商總理事長許舒博 。（圖／記者任以芳攝）

許舒博談及選舉則回應，「希望雙方坐下來好好談，整合一組人選，對於選戰才有可看性，假使不願意整合，恐怕就是沒辦法了。」

《東森新媒體ETtoday》記者追問，「台灣商界擔憂嗎？」許舒博則說，商界期望不管將來誰當選，希望重視台灣工商業聲音，讓商業界傳達更多訊息。「經濟是一切主體，台灣沒有經濟一切都是零。」

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