中正大學認定賴惠員論文有瑕疵　徐巧芯：要不要道歉？

▲國民黨籍台北市議員徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯今年5月質疑民進黨立委賴惠員論文涉嫌抄襲，因而具名向中正大學檢舉，今收到回函，校方認定確實有瑕疵 ，要求賴惠員3個月內抽換補正，而徐巧芯則質問賴惠員要不要道歉？

徐巧芯踢爆賴惠員抄襲，指她2009年的論文「中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，與一名高參發研究生撰寫2006年的「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」論文相似。

徐巧芯表示，丟到系統查看，並將訪談部分拿掉後再做比對，發現賴惠員論文移除訪談內容後，有36.8％可找到重複資料，其中跟高參發論文相似度有22％，另外10％則來自於維基百科，「基本上（賴惠員）就是抄襲高參發、網路維基百科資料做論文。」甚至還有只將「雲林」改成「台南」等內容。

賴惠員當時則回應，專業的學術倫理不應被政治口水取代，徐巧芯是噴政治口水的專家，自己從今年3月就進行比對，符合標準，且願意再次將碩論送交中正大學學術倫理委員會再次審查，用專業的學術標準來回應徐巧芯的政治口水。

徐巧芯今表示，賴惠員當時好意思批評她，現在證明了她是政壇怪盜基德，「妳當初真是說謊也不會臉紅呢。請問賴惠員，要不要道歉？請問賴清德，這算不算有學倫問題？要讓這張函貼在大街小巷，還是撤銷她的提名？」