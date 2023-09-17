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LINE爆強功能曝光？「未讀訊息」改版超有感　千人敲碗：非常需要

▲▼LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲一票人敲碗LINE能推出「分類功能」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有妹子秀出「未讀訊息破10萬條」，而崩潰的是，她點開卻1則都看不到，最後只好刪APP再重載。知名旅日部落客「魚漿夫婦」有趣轉貼，看到有人的LINE特別與眾不同，熟悉的綠色圖示「4個角」竟有不同的未讀訊息量，而真相曝光後，引來7千多名網友驚呼「非常需要分類功能！」

事實上，許多人會加入店家官方LINE，第一時間接收好康優惠通知，加上平時工作訊息爆量，或是親友傳落落長的分享文，久久未清理之下，APP圖示就呈現破千甚至破萬的「未讀通知」。

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而時常分享時事文的「魚漿夫婦」，看到有網友PO出有趣貼文，只見LINE圖示「4個角」都出現未讀訊息，分別為136、1、51跟15則。原來是網友敲碗期許LINE能推出新功能，把未讀訊息分成「工作」、「朋友」、「家人」和「喜歡的人」，如此一來就能用APP外觀圖示，來一秒判定要不要即時回覆。

魚漿夫婦也大力笑喊，「這個分類可以，是推主跟我的夢想，請立刻改版，這樣我才能知道我要不要把LINE打開！」

該文曝光後，引來7千多名網友回應，「真的，不重要的都不想打」、「喜歡的人0則訊息，其他999則」、「136則未讀應該是廣告」、「打開來發現是新聞、不認識的人、詐騙、廣告」、「最多的那個肯定是工作！啊～還有那種官方帳號」、「固定工作都999+」、「非常需要分類功能」、「這是iOS層級的事了」。

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關鍵字：

LINE分類功能未讀訊息工作

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