LINE打字慢「友人想通話」妹子拒接！一票人超厭惡　反擊法曝光

▲原PO直言，就算有空也不想通話。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

LINE除了能傳文字，還有通話與語音功能，但不少人坦言「有電話恐懼症！」一名妹子翻白眼直呼，不熟的友人因打字慢，頻頻詢問「有空嗎？可通話嗎？」而原PO先是婉拒，認為可用語音功能，結果對方仍要求通話，氣得原PO直呼「有空我也不想用電話！」引發全場網友爆共鳴。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張與不熟友人的LINE對話截圖，接著無奈求問「有人跟我一樣有電話恐懼症嗎？打字慢關我屁事？」

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對話可見，友人詢問「現在忙嗎？可通話嗎？」原PO回應「為什麼一定要通話？打字不能嗎？」友人則回「打字慢，你在哪？」原PO依舊回絕直呼，人正在外面，可以使用語音功能。

結果友人仍不死心追問「有空嗎？」氣得原PO直白回嗆，「有空我也不想用電話，麻煩打字或語音！」

▲不熟友人想要通話，讓原PO超級反感。（圖／翻攝爆廢公社二館）



該文曝光後，引來全場網友爆共鳴，「舉手+1，能打字、能語音，為啥要打電話，我就不懂了」、「直接打電話的人，我都不接」、「對喜歡的人，有通話喜歡症；對討厭的人，有通話恐懼症」、「看對方是誰，來決定我有沒有恐懼症」、「尤其打字到一半，對方直接打電話過來的，拒接」、「原來不是只有我這樣欸，我真的有電話恐懼症」、「+1，特別是很多人打來重點說完了，還是不掛電話，或者根本沒有重點」、「尤其是那種又跟你重複了一次...剛剛打字說的事」。

對此，也有內行人分享1招，「我也很討厭，明明可以用打字說的事，就偏偏要打電話過來，可能我這個人比較怕吵，所以我的語音通話一直都是關閉的」，只要打開設定→通話→關閉「語音通話功能」即可。

▼可至設定，關閉通話功能，2步驟超簡單。（圖／記者劉維榛攝）