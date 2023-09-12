　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE打字慢「友人想通話」妹子拒接！一票人超厭惡　反擊法曝光

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO直言，就算有空也不想通話。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE除了能傳文字，還有通話與語音功能，但不少人坦言「有電話恐懼症！」一名妹子翻白眼直呼，不熟的友人因打字慢，頻頻詢問「有空嗎？可通話嗎？」而原PO先是婉拒，認為可用語音功能，結果對方仍要求通話，氣得原PO直呼「有空我也不想用電話！」引發全場網友爆共鳴。

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張與不熟友人的LINE對話截圖，接著無奈求問「有人跟我一樣有電話恐懼症嗎？打字慢關我屁事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對話可見，友人詢問「現在忙嗎？可通話嗎？」原PO回應「為什麼一定要通話？打字不能嗎？」友人則回「打字慢，你在哪？」原PO依舊回絕直呼，人正在外面，可以使用語音功能。

結果友人仍不死心追問「有空嗎？」氣得原PO直白回嗆，「有空我也不想用電話，麻煩打字或語音！」

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲不熟友人想要通話，讓原PO超級反感。（圖／翻攝爆廢公社二館）

該文曝光後，引來全場網友爆共鳴，「舉手+1，能打字、能語音，為啥要打電話，我就不懂了」、「直接打電話的人，我都不接」、「對喜歡的人，有通話喜歡症；對討厭的人，有通話恐懼症」、「看對方是誰，來決定我有沒有恐懼症」、「尤其打字到一半，對方直接打電話過來的，拒接」、「原來不是只有我這樣欸，我真的有電話恐懼症」、「+1，特別是很多人打來重點說完了，還是不掛電話，或者根本沒有重點」、「尤其是那種又跟你重複了一次...剛剛打字說的事」。

對此，也有內行人分享1招，「我也很討厭，明明可以用打字說的事，就偏偏要打電話過來，可能我這個人比較怕吵，所以我的語音通話一直都是關閉的」，只要打開設定→通話→關閉「語音通話功能」即可。

▼可至設定，關閉通話功能，2步驟超簡單。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼。（圖／翻攝爆廢公社二館）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
小鬼黃鴻升「遺作等6年」終於要上映！　峮峮吐心聲
韓正妹實況主遭「壓牆猥褻」全程直播！46歲男落網
限時5天！　超商「9大咖啡飲品組合優惠」爽喝
外籍看護申請放寬！初步共識「3類人」免巴氏量表　60萬人適用
快訊／北市府對基泰提假扣押　被北院駁回！
三寶婦「螃蟹切」跨3車道　下秒猛撞！怒嗆：我有打方向燈欸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上周1.2萬人腸病毒就診！連續4周突破流行警戒值　

外籍看護申請放寬！初步共識「3類人」免巴氏量表　60萬人適用

騎到一半被「一袋麵粉」擊中！新店10騎士接連犁田...傻眼了

9月下旬「超強運三生肖」旺到爆！　專家：財運亨通好事不斷

流感連三周升溫！上周再爆11死「最年輕僅30多歲」　未來4周都上升

小六兒同學作客偷東西！「淒涼身世」曝...網揭1後果求饒：別報警

政大新形象短片曝光！緋村宗祐演出　校友大讚風格創新

LINE打字慢「友人想通話」妹子拒接！一票人超厭惡　反擊法曝光

「開明婆婆」婚後黑化！她撕破臉逃離　網笑：原來房價推手是婆婆

和好友吃飯「被迫買1送1」變3人行！一票有感：不懂尊重就放生

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

3步驟教你剝好松葉蟹　不需剪刀！徒手秒完成

Selina期待「乳腺跟淚腺一樣發達XD」　差點忘邀姐妹陪產…Ella：不敢相信！

台中牛排館破產又欠薪　店面遭砸雞蛋嗆：還錢

博美聽見主人呼喊秒奔來　明明在身後卻多次沒發現

台中牛排館欠款突倒閉　老闆喊：沒錢付！要搬就搬

上周1.2萬人腸病毒就診！連續4周突破流行警戒值　

外籍看護申請放寬！初步共識「3類人」免巴氏量表　60萬人適用

騎到一半被「一袋麵粉」擊中！新店10騎士接連犁田...傻眼了

9月下旬「超強運三生肖」旺到爆！　專家：財運亨通好事不斷

流感連三周升溫！上周再爆11死「最年輕僅30多歲」　未來4周都上升

小六兒同學作客偷東西！「淒涼身世」曝...網揭1後果求饒：別報警

政大新形象短片曝光！緋村宗祐演出　校友大讚風格創新

LINE打字慢「友人想通話」妹子拒接！一票人超厭惡　反擊法曝光

「開明婆婆」婚後黑化！她撕破臉逃離　網笑：原來房價推手是婆婆

和好友吃飯「被迫買1送1」變3人行！一票有感：不懂尊重就放生

承揚資訊、台南幸福扶輪社　捐贈台南犯保分會馨生學子電腦

駕駛吃感冒藥精神不濟...撞路邊停車　四輪朝天「烏龜翻」橫躺巷子

MAMAMOO+宣佈10／22 TICC開唱！「2023年來3次」創韓星訪台紀錄

合體戰彰化！鄭家純當助選員　明天陪吳音寧走3鄉鎮

最新總統民調侯友宜跌第三　「在野整合」沒有郭台銘支持少一半

小鬼黃鴻升「遺作等6年」終於要上映！　峮峮吐心聲：一定會去看

iPhone 15 發表倒數！PTT爆文：錢錢準備好了

千萬保時捷911送保養遭竊！傳科技董座愛車　他偷開上摩鐵爽睡

首屆台南國際馬拉松明年1月舉行　有20個國家地區選手參賽

搶進熱門航線　星宇航空舊金山航線今日正式開賣

腕龍？菲律賓現「4腳蛇」　腹部突起＋壯碩短腿超詭異

生活熱門新聞

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

「岳母整個人歪的」女婿照吃　桃園人妻吼：愛愛不痛嗎

台灣正妹「神還原」娜美身材！　網跪朝聖

「一堆人連普男都不如」10條件曝！網：前2點淘汰95%

台農蛋品認了「誤標效期」！ 宣布巴西雞蛋全面回收下架

好市多「學生1神器」上架！千人驚：小時候炫耀用的

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」

超商關東煮退燒　網曝2關鍵致命傷

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

日本人不愛來台灣玩了？　達人揭真相

即／快儲水！台中十區域9/19停水33hrs

今晨19.3℃！ 　雨擴全台時間曝

更多熱門

相關新聞

狂叩陌生女17次電話！噁男下場曝

狂叩陌生女17次電話！噁男下場曝

張姓男子不知道從何處取得1名被害女子的手機和市內電話，連打了17通電話，一開始沒出聲，被害人不以為然，接著張男又持續播打，開始自稱「露鳥俠」、「是不是缺錢？」，被害人不堪其擾報案，檢警根據來電顯示找到張男，台北地檢署檢察官12日依違反《跟騷法》，以電話對特定人進行干擾罪起訴張男。

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

LINE驚見「1交疊貼圖」姿勢羞炸！全場買爆

「用LINE向家屬道歉」挨批　交長說重話：台鐵這樣處理非常不好

「用LINE向家屬道歉」挨批　交長說重話：台鐵這樣處理非常不好

看了就想下載！LINE「8款可愛貼圖」一鍵爽用

看了就想下載！LINE「8款可愛貼圖」一鍵爽用

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

關鍵字：

LINE通話打字恐懼症電話

讀者迴響

熱門新聞

完全拒絕中華民國護照　喬治亞宣布給大陸公民免簽

青青突認了「已提離婚」！

啦啦隊女神「車內親密」！

入秋「首波東北季風」要來了　降溫時間曝

告別《木曜4》1個月！陳百祥「公開新身分」正式露臉

《2分之一強》班底突宣布暫離台灣

被盜刷「打給星展客服」仍慘噴7萬！釣出一票苦主

快訊／王力宏遭甄妮、藍心湄狂轟　前妻李靚蕾發聲了！

高虹安恐涉3罪！這件最重可處無期徒刑

精液什麼顏色才健康？醫解答　量少≠偷吃

即／高雄女衝撞3車！17歲高中生遭拖行亡

化學槽車翻覆！腐蝕性液體外洩　駕駛送醫不治

以為熱炒店闆娘趴桌熟睡　鄰居驚見「滿臉血暴斃」

iOS 17正式版要來了　3款iPhone將無法更新

他每天喝1飲品「肝臟一片白」！醫嘆：恐變肝癌

更多

最夯影音

更多
台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」

台中牛排館半年燒光4500萬　老闆反控「沒員工要聽我的」
基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

基泰再發6千元慰問金　受災戶轟：這是汙辱！

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

薛之謙「高燒39度唱不下去」！　台上宣布退票：機票住宿也退

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

夫妻赴梅山賣養樂多溺斃車內　家屬悲慟認屍：早說過別做了

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

李多慧跳應援調皮手刀菲菲　玩太嗨真打中頭抱緊道歉XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面