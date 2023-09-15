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花蓮小型店家數位轉型新契機！　LINE公司提供平台擴大商機

▲▼知名通訊軟體LINE公司拜會花蓮縣長徐榛蔚，將針對地方產業數位轉型展開深度合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼知名通訊軟體LINE公司拜會花蓮縣長徐榛蔚（右），將針對地方產業數位轉型展開深度合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際知名通訊軟體LINE公司日前拜會花蓮縣長徐榛蔚，雙方將針對地方產業數位轉型展開深度合作。近年花蓮農友及業者取得多項國內外獎項肯定。Line將提供補助計畫，幫助中小型店家的數位轉型縮短城鄉差距，為地方產業帶來數位商機。

徐榛蔚表示，此次合作不僅是對花蓮在地產業的肯定，更是給予縣府多年來辛勤耕耘的支持，無論是健康的有機農產、國際肯定的蜜香紅茶、精品咖啡等，又或者是在地特色伴手禮，透過line平台擴大花蓮業者的能見度，讓大家都能品嚐到花蓮慢精品的好滋味。

▲▼知名通訊軟體LINE公司拜會花蓮縣長徐榛蔚，將針對地方產業數位轉型展開深度合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府指出，此次合作，目標瞄準花蓮的農產品、伴手禮、體驗遊程、在地店家和精品茶咖啡等包括「食宿遊購行」的中小型業者。LINE公司計畫運用其強大的線上平台，幫助花蓮縣推廣其獨特且高品質的產品。將辦理一系列計畫說明會、輔導課程、徵選等數位行銷策略，讓產品或服務在line上就能便利購買或送禮，為花蓮農友及業者帶來更多的商機和銷量。

▲▼知名通訊軟體LINE公司拜會花蓮縣長徐榛蔚，將針對地方產業數位轉型展開深度合作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，鄉親的需求就是施政的目標，活絡地方經濟促進產業繁榮是縣府團隊首要任務之一，希望此次專案合作只是起點，為花蓮產業發展種一下一顆種子，積極與國際大公司共同協助地方產業店家成長與轉型，進而吸引更多的青年返鄉創業、在地就業、生根茁壯，為花蓮注入更年輕活潑的創業能量。

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