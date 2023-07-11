LINE「被10萬未讀訊息」塞爆！　她點開慌了：1則都看不到

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前發現，LINE的未讀訊息竟累積超過10萬條；崩潰的是，她點開後完全看不到訊息，且狀況持續3-4天，最後不得已只好將APP先刪掉，再重新載回來。話題掀起討論，也釣出過來人經驗談。

網友在Dcard發文提到，「我的賴（LINE）訊息完全跳不出來，看到十萬多則，點進去之後一則都看不到，有人也是這樣嗎？都已清除快取，清除部分賴訊息了......。」

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原PO透露，自己加了不少群組，像是實況主的群、手遊公會等，整天都有一堆訊息，「壞掉3、4天了！我其實是加入布XX的機票群，裡面有5000人，每天都在洗爆訊息，所以3、4天沒點進去就變成這樣了。」

▲她的未讀訊息破10萬條。（圖／翻攝自Dcard）

對此，有過來人表示，「不要加一堆群組，Line的容量很容易爆掉，就算常常刪聊天紀錄也沒用。我前幾個月就是這樣，後來退很多群組，LINE的APP刪掉重新下載才好了。」

而網友們也紛紛回應，「哇，這數量好壯觀」、「是說我已經不在乎我的賴訊息，每周都刪一次再重新安裝，我是不想在休假的時候回覆任何公務訊息，但訊息量真的非常大，而且我的賴很肥」、「我3萬就懂妳的感受了，應該只能刪掉重下載吧」、「太狂了吧，不考慮用電腦版試試看嗎？」「廣告多到刪都刪不完，乾脆放棄」。