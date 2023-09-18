不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

▲台灣人很常用LINE聊天。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者陳俊宏／綜合報導

LINE在台灣是相當受歡迎的通訊軟體，就有人好奇，LINE在台灣正式中文名字是什麼？對此，答案曝光，全名為「台灣連線股份有限公司」。

有鄉民17日在PTT發文說，自己是真的有查過，找不到LINE的正式中文名，難道就是「賴」？好奇有人知道嗎？

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▼LINE台灣名稱為「台灣連線股份有限公司」。（圖／翻攝《台灣公司網》）



對此，有網友公布答案，就是「台灣連線股份有限公司」，讓其他人直呼，「以後跟妹子說，可以加妳連線嗎？」根據《台灣公司網》資料，LINE台灣公司名稱為「台灣連線股份有限公司」，英文則為「LINE Taiwan Limited」，員工有551人。

也有內行人提到，在台灣設立法人一定要取中文名，才能在經濟部立案，去商標局可以查到很多有趣的外商名稱，像JR東日本在台灣不叫「東日本旅客鐵道」，而是叫「捷爾東」。

另外，像是搜尋引擎龍頭Google，常被翻成「谷歌」，但在台灣正式名稱為「美商科高國際有限公司 」；而串流音樂平台KKBOX，台灣中文名為「新加坡商科科科技股份有限公司台灣分公司」。

▼LINE在台灣相當受歡迎。（圖／記者劉維榛攝）

