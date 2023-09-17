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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲談親信干政「聽高虹安講還算合理」　吳欣岱：用邏輯無法解釋

▲民眾黨主席柯文哲出席台灣上市櫃公司協會講座活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市長高虹安遭爆男友李忠庭干政，為此出面道歉，而作為民眾黨主席的柯文哲說，「你要聽她講，你也覺得說這個還算合理」，引來基進黨立委參選人吳欣岱批評，整件事用邏輯都無法解釋，「如果民眾黨黨主席覺得男友干政這種事還算合理，這樣的價值觀是不是整個政黨皆然，希望選民都能看得清楚。」

高虹安連日受到前文化局長錢康明指控，李忠庭有干政行為，然而，高虹安從一開始態度強硬，到15日突於臉書放上道歉影片，稱未來她會用最嚴格標準要求自己和團隊，承諾「從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬貸。」

柯文哲認為，凡事符合比例原則，適可而止，不敢說高虹安100%對，但是人家願意改進總是好的，「你老是用高虹安同樣的標準...，唉，還是那句話，凡事比例原則就好，自然、比例原則 」。

而高虹安的聲明也引發討論，外界認為該禁止的是李忠庭而非禁止政務官，柯文哲說，高虹安有跟他解釋，「你要聽她講，你也覺得說這個還算合理。李忠庭跟前文化局長本來就認識，在還沒吵架之前兩個人常常吃飯」，這個就是這樣，重新建立一個制度，就不要來往就好了。

吳欣岱表示，一個沒有公職的人拿著七頁的ppt去找文化局局長「提供他跨年晚會的意見」合理？先假設高虹安的男友真的「如此天真」的去和文化局局長「聊音樂」好了，但也從來沒看過有人聊音樂會特地做投影片去報告的。整件事用邏輯都無法解釋，為什麼柯文哲會覺得「還算合理」？

吳欣岱砲轟，柯文哲和民眾黨，面對這類醜聞回應的SOP就是先罵綠營側翼、再說「該怎麼辦就怎麼辦」，最後扯不下去了只好放低姿態表示「觀感不佳」，再被追問就狠狠地丟一句「不然你去告我啊！」、「現在是要被抓去關了嗎？」
法律本來就是很多事情的底限，但政治人物的道德要求應該要比較高，原因無他，只是人民總希望把自己手中的權力交給更有責任感、更有良心的人而已。

吳欣岱指出，像柯文哲、民眾黨一干發言人這樣理直氣壯地硬凹，還是一定有市場的。但若民眾黨黨主席覺得男友干政這種事還算合理，這樣的價值觀是不是整個政黨皆然，希望選民都能看得清楚。

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