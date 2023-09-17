開箱郭台銘忠孝東路連署「旗艦站」　郭辦擬明辦活動正式對外亮相

▲郭台銘位在台北市忠孝東路上的連署「旗艦站」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與副手搭檔賴佩霞今（17日）早到中選會登記為2024總統副總統被連署人，郭辦預計明啟動第一波連署站點，並先以六都為主再擴及周邊縣市，直到全國設點。據了解，全國連署站以台北為重要指標之一，其中位在忠孝東路上的大型連署站更被郭陣營視為「旗艦站」，擬在明日特地舉辦活動，向外界亮相，稍早工作人員也如火如荼準備中。

《東森新媒體ETtoday》17日下午直擊郭台銘位於台北忠孝東路上的大型連署站，相關工作人員已進駐，但尚未對外開放。據了解，郭陣營擬在明日特地舉辦開幕活動，亮相這間「旗艦站」，因此稍早相關人員已如火如荼做準備。該連署站內已布置發言台，主視覺以紫色為主要底色，並印上郭台銘人像、主流民意大聯盟字樣、「改變好時機」與「GT GOOD TiMING」標語。

郭陣營規劃待中選會明公告被連署人後，旋即啟動連署。郭辦發言人黃士修日前說，策略上第一波以六都大型連署站點為主，再擴及六都鄰近縣市，並在全國各縣市提供複數連署站，數量會不斷增加。待9月18日啟動連署後，民眾可透過公布線上地圖，查詢距離住家最近的站點。

黃士修也透露，目前還有很多中小型站點在陸續盤點中，加上這次連署要附身分證影本，必須配備影印機，因此規劃「機動連署車」，例如當要在外面辦造勢，但沒有固定站點時，就會開機動連署車去設站，這部分郭陣營有全套規劃，但仍以固定站點為主，包含競選活動、連署活動，皆會圍繞固定站點展開。

另外，郭台銘陣營15日在台北市信義路與基隆路路口掛起高達20公尺、寬9公尺的大型連署看板。

▼台北市信義路與基隆路口處附近掛起高達長20公尺、寬9公尺的郭台銘連署看板。（圖／記者黃克翔攝）