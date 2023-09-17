賴清德：願擴大參加國際漁業組織　魚也要有生產履歷

▲賴清德今天下午出席全國漁業團體賴清德後援會。（圖／賴清德競辦提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（17日）下午出席全國漁業團體賴清德後援會造勢活動，他表示，他明白漁民的辛苦，未來若當選將推動漁業發展，擴大參加國際性組織，並補助近海漁民、增加冷凍倉儲設備、推動永續漁業，此外，魚也要有生產履歷，建立「台灣品牌」。

「全國漁業團體賴清德後援會」今日在高雄盛大成立，高雄區漁會總幹事黃昭欽、全國養殖協會常務監事李永鴻、台灣延繩釣漁業協會秘書長何世杰、屏東養青協會長陳右穎、行政院副院長鄭文燦、農業部政務次長陳添壽、海洋委員會主委管碧玲、高雄市長陳其邁、立委趙天麟、劉世芳、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、李昆澤、邱志偉、立委參選人李柏毅等高雄多位黨公職皆到場參與。

賴清德致詞時表示，他在金山萬里出生，萬里會用傳統的方式抓魚，叫做「蹦火仔」抓青鱗魚，他明白漁民的辛苦，未來當選將照顧漁民的生活，努力推動漁業發展。

賴清德提到，遠洋漁業和政府合作，經過幾十年的打拼，獲得了歐盟的支持，註銷黃牌限制，美國相關團隊也對台灣的漁業進步表示肯定，要繼續發展最關鍵、基本，就是台灣應該要參加國際性組織，目前台灣參加8個，有6個是委員，2個是觀察員，未來要繼續擴大參加。

賴清德接續提到，政府要輔助近海漁民，有環境保護的觀念，因此生態保護對近海漁民來說很重要，另不論遠洋或近海漁業，都要增加冷凍倉儲的量，政府來配合遠洋及近海的發展的需要，而電子網路的進步，也要讓漁民捕魚、賣魚都更方便，在永續漁業的方面，虱目魚除了能吃，還能做面膜及保養品，他會要求農業部與永續漁業合作，且對於老舊的海港設備，要進行調查，輔導、補助設備及建設，讓漁業繼續發展。

賴清德說，魚也要有生產履歷，台灣鯛銷到日本、韓國的銷量成績很好，因此要建立台灣品牌，拚台灣永續漁業的未來市場，國際社會不只稱讚台灣的民主，也稱讚台灣經濟，應該利用這個機會來創造台灣漁業的品牌。他說，政府應幫忙永續漁業的行銷，日本著名的連鎖壽司店指定使用台灣的石斑，因此台灣要對自己要有信心，品質優秀可靠，成功外銷。