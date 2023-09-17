賴佩霞隨時「功成身退」　王定宇：這種戰法只有一個結果

▲鴻海創辦人郭台銘與賴佩霞女士赴中選會遞交連署登記申請書。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與藝人賴佩霞搭檔參選2024總統大選，17日上午向中選會完成登記參與連署。郭台銘辦公室發言人黃士修受訪表示，只要在野能夠整合，賴佩霞說過可以隨時功成身退，引來民進黨立委王定宇質疑，這種還沒開始就在思考結束的戰法，只能有一個結果，就是沒人理會、自然消退。

黃士修17日表示，賴佩霞是相當好的活棋，儘管她相對於所有政治人物、候選人毫不遜色，且是可以陪郭台銘走到底的夥伴。但政治現實上，如果能在野整合成功，成為最強隊伍，賴佩霞也說隨時能功成身退、為國為民、成全大大局，。

媒體追問，有無可能連署過關後，郭台銘會用其他政黨的身分來提名參選？黃士修承認，主流民意大聯盟宗旨就是要推動在野整合，如果今天國民黨、民眾黨、總統參選人侯友宜、柯文哲、國民黨主席朱立倫這些在野重要人物，都同意整個在野共同推出一組候選人，挑戰民進黨的賴清德，「我們會直接拿國民黨、民眾黨推薦門票，登記參選， 我們的連署送件就不用送了」，這就是賴佩霞說的在野整合、功成身退、成全大局。

不過，王定宇說，黃士修這種說法，讓人不禁思考，到底「郭賴配」是一集結束的「單元劇」，或是一季結束的「影集」，或是演上幾年的「長壽劇」？

王定宇表示，郭台銘陣營如果開場就表明隨時可退場，顯然不了解「賽局理論Chicken-out」的戰法，這種還沒開始就在思考結束的戰法，最終只能有一個結果。