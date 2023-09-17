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國粹結合電子競技　雲林第一屆雲青盃電競麻將俠大賽登場

▲雲林縣政府與宅神爺麻將和環球科技大學全方位活動設社合作，舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府與宅神爺麻將和環球科技大學全方位活動設社合作，舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為正面推動國民運動-麻將，促進青年激盪腦力、聯誼交友，以國粹結合電子競技，與宅神爺麻將和環球科技大學全方位活動設社合作，今（17）日在三好國際酒店舉辦第一屆「雲青盃電競麻將俠大賽」，縣長張麗善縣長化身「賭神」與勞青處長張世忠一同敲響銅鑼，吸引百位青年競賽爭奪首獎8888元。

雲林縣長張麗善表示，麻將是中華文化傳承已久的牌類競技益智型桌上遊戲，透過不同花色牌的排列組合來取勝，非常適合各年齡層，縣府舉辦這樣的活動是希望能以正面的態度看待麻將桌遊，藉由遊戲培養青年手眼協調、腦部思考等能力，並以牌會友、相互切磋牌技，促進青年間交流與拓展人脈。且此次活動是參考雲林青年們建議辦理活動之一的項目，在第一次開放80個名額即秒殺，後又額外加開40個名額及獎項讓更多青年可以參與，同台比拚一爭高下。

▲雲林縣政府與宅神爺麻將和環球科技大學全方位活動設社合作，舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府與宅神爺麻將和環球科技大學全方位活動設社合作，舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，縣府近年來不遺餘力積極推動青年政策、協助青年發展，陸續成立青年諮詢委員會傾聽青年聲音並轉化為實際行動，提升交通便捷性的共享運具 GoShare 機車與 MOOVO 單車等，更串聯雲林景點，更推動青年創業補助金、校園社團發展補助金來減輕青年在創業或多元發展培養道路上的負擔。

更舉辦如高校制服舞會、雲青盃的各種運動競賽、雲西海洋音樂祭、三校聯合演唱會、雲林電競派對、青瑟雲鈴歌唱競賽等等青年喜愛活動 ，目的不僅是要讓在地鄉親感受到新樣貌、扶植地方青年軟實力提升，更要讓全國民眾感受到雲林是個充滿朝氣蓬勃的地方，最終目的在於留住青年人才。

▲雲林縣政府與宅神爺麻將和環球科技大學全方位活動設社合作，舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善縣長化身「賭神」與勞青處長張世忠一同敲響銅鑼，吸引百位青年競賽爭奪首獎8888元。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

  勞青處張世忠處長說明，此次電競麻將活動為鼓勵青年參與，除了前三名 天胡獎獎金8888、元地胡獎6666 元、人胡獎4888 元獎項以外，另加碼獎項第4名至第6名各得獎金2000元，第7名至第10名精美禮品1份等獎項。

縣府將持續關注青年族群的發展，辦理多元多樣的培訓課程與活動鼓勵青年朋友們留意雲林縣政府官網或勞青處FB、IG 等社群平台，踴躍報名參加，有任何創意想法均可向縣府來表達，經評估後即可能落實推出，讓雲青有更前途似錦的發展。

▲雲林縣政府與宅神爺麻將和環球科技大學全方位活動設社合作，舉辦「第一屆雲青盃電競麻將俠大賽」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣府近年來不遺餘力積極推動青年政策、協助青年發展，更舉辦如高校制服舞會、雲青盃的各種運動競賽，讓民眾感受雲林是個充滿朝氣蓬勃的地方，最終目的在於留住青年人才。（圖／記者蔡佩旻攝）

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