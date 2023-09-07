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守護台灣旱招潮蟹生態棲地　公私協力動員百人疏伐紅樹林

▲今日在荒野保護協會協助下，台塑企業攜手雲林縣政府一同疏伐紅樹林，守護台灣旱招潮蟹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善與台塑麥寮管理部協理蔡建樑、農業處長魏勝德一同於濁水溪出海口潮間帶灘地進行紅樹林疏伐工作，守護台灣旱招潮蟹棲地生態環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

濁水溪出海口生態環境在各界的努力之下越來越豐富，台灣特有種「台灣旱招潮蟹」數量雖漸趨穩定，卻面臨紅樹林擴張威脅。今（7）日雲林縣長張麗善會同荒野保護協會與台塑企業前往濁水溪出海口潮間帶灘地進行紅樹林疏伐工作，透過公民實際參與棲地營造行動，共同守護臺灣旱招潮蟹棲地生態環境。

濁水溪溪水夾帶含有機質的泥砂，灌溉出全台灣最肥沃的彰雲平原，素有臺灣生命之河稱呼，也造就出海口潮間帶灘地豐富生態環境，吸引黑面琵鷺、東方白鸛等多達上百種的鳥類現蹤，近年經由國立中興大學調查研究顯示，發現濁水溪出海口的特有種臺灣旱招潮蟹族群預估達87萬隻，約佔台灣全島近九成的數量。

台塑公司及台塑石化公司，長期關注台灣旱招潮蟹棲地議題，荒野保護協會亦長期致力環境保護及環境教育推動，在慶寶勤勞基金會捐助下，荒野保護協會規劃辦理環境教育系列活動，為台灣旱招潮蟹棲地保育及生物多樣性棲地之營造共同努力。雲林縣政府更邀集相關單位研商對策，並由台塑企業挹注經費支持棲地改善工作，透過公私協力方式共同保護濁水溪棲地環境。

▲今日在荒野保護協會協助下，台塑企業攜手雲林縣政府一同疏伐紅樹林，守護台灣旱招潮蟹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日在荒野保護協會協助下，台塑企業攜手雲林縣政府動員百餘人一同疏伐紅樹林，守護台灣旱招潮蟹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，這次紅樹林疏伐活動非常感謝台塑企業能夠善盡企業責任與挹注資源支持，雲林縣政府很樂意作為企業、公部門及NGO團體的溝通媒合平台，共同來關心在地環境保護議題並發起實際行動來改善，此次濁水溪紅樹林疏伐活動透過荒野保護協會招募志工並搭配重型機具進行作業，預計於10月底前可執行完成面積約20公頃整理工作，為特有種臺灣旱招潮蟹提供更良好的棲地環境。

台塑企業今日參與人數達百人以上，活動共計疏伐範圍約2公頃，紅樹林約清出餘800公斤，現場參與民眾對活動新鮮的體驗樂此不疲，紛紛直呼「第一次看到那麼多台灣旱招潮蟹」、「從來不知道紅樹林對於生態環境的影響如此之大」。荒野保護協會雲林分會分會長廖梅雅表示，協會的初衷就是希望大家認識大自然、保護生態環境，讓民眾透過活動增長知能，並將喜悅分享出去，才能吸引更多人一起為環境努力。

雲林縣政府指出，濁水溪近年經由縣府與第四河川局、林業及自然保育署南投分署等各單位通力合作，積極投入掦塵防制、推動綠覆蓋及水覆蓋等保護工作，目前濁水溪出海口已經是全台鳥類專家賞鳥勝地，每年3、4月多達20餘萬隻候鳥出境北遷相當壯觀，更有很大機會近距離看見東方白鸛、黑面琵鷺、草鴞等瀕臨絕種的珍貴保育類動物，且濁水溪麥寮段已列為「國土生態保育綠色網絡」之保育軸帶，未來期盼在此處逐步營造出西部地區重要的濕地生態場域。

▲今日在荒野保護協會協助下，台塑企業攜手雲林縣政府一同疏伐紅樹林，守護台灣旱招潮蟹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日在荒野保護協會協助下，台塑企業攜手雲林縣政府一同疏伐紅樹林，守護台灣旱招潮蟹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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