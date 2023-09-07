全台最大農業盛會！雲林國際農機展9／23~25虎尾高鐵特區盛大開展

▲雲林國際農機展9/23~25虎尾高鐵特區盛大開展，張麗善、張善政邀民眾參觀選購。（圖／雲林縣政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

邁入第17年全國規模最大、最專業的農業盛會雲林國際農業機械暨資材展，9/6於2023桃園客家世界博覽會天光舞台舉辦記者會。雲林國際農機展辦理至今吸引上千家品牌參與，今年展覽邀集來自國際品牌在台代理商，與台灣農機資材、設施設備、建設機械廠商在內，共4百多家國內外優秀品牌廠商齊力展出上千攤位，實為全台最大農業盛會。展覽內容從科技農業、智慧農業、安全農業、健康農業到永續農業展示台灣農業實力，讓台灣農業邁向淨零碳排、友善環境及高效的方向發展，讓台灣農業加速前進。

▲雲林縣長張麗善、桃園市長張善政等人共同啟動，邀請大家共襄盛舉。

桃園市政府在雲林縣政府力邀下，攜手共同行銷2023雲林國際農機展，記者會宛如產業交流會，邀請力達工業公司、中升農機公司、啟發機械公司、楓富機械公司、元凱機械公司、昶城公司、鴻盛建機公司及亞拓科技公司大小型農機業者齊聚桃園一同展出各式新型農機，為本次活動正式揭幕開啟台灣業界最具規模的農業盛會。展覽自9月23日起連續3日於雲林縣虎尾高鐵特定區舉行，展出內容包含有各式新型及智慧專業農機、溫網設施、電動農機、植保機、農業資材及農特產品展售，並順應全球「淨零減碳」趨勢所研發的設備，都將在展覽期間呈現。展覽內容相當豐富多元，有雲林縣品牌雲響豬肉推廣促銷品嚐活動、雲林良品展售、在地農特產品及國產苗木贈送等...；歡迎農業從業夥伴、專業學者、各界人士蒞臨共襄盛舉。

▲雲林縣長張麗善、桃園市長張善政等聽取電動農機說明。

雲林縣長張麗善表示，面對極端氣候的今日，農業機械、設備、資材產業等，隨科技發展相當的快速，推廣省工及電動農機邁向淨零減碳友善環境的生產過程，是農業永續經營發展的目標；因此雲林國際農機展聚集政府資源、業界廠商研發能力，持續推廣科技智慧農業，打造台灣頂尖科技永續農業，讓民眾瞭解農業科技如何應對未來環境的影響，智慧農業更為農民提供專業服務，加速農事效率、解決缺工並緩和氣候的影響，今年的雲林國際農機展將為全國民眾帶來全新的展覽體驗。

▲新型電動農機省時、省力又省工。

農業處長魏勝德表示，雲林國際農機展辦理至今已是全台產業每年關注的焦點，2022年現場交易金額近6億元、參觀人數近50萬人次；今年的展覽更加盛大，在各家廠商踴躍報名下讓展區規模更勝以往。活動期間周邊停車場、高鐵站及會場設有免費接駁專車，歡迎民眾蒞臨參觀。