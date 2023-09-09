雲林縣商圈月月有活動　斗南木藝生活節打頭陣

▲「2023斗南木藝生活節」揭開序幕，將斗南在地產業「木藝」結合農特產、商圈，副縣長謝淑亞說，雲林是一本好書，斗南是非常重要的篇章，大家努力讓故鄉的美好被看見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近幾年雲林縣府積極輔導商圈組織各自發展特色及地方產業，今（9）日攜手雲林縣斗南鎮形象商圈發展協會，在斗南火車站前廣場舉辦「2023斗南木藝生活節」，雲林縣副縣長謝淑亞、斗南鎮形象商圈發展協會創會理事長羅紫軒、縣議員簡慈坊、顏忠義、李明哲等人出席，共同邀請大家來斗南嘗美食、玩木藝。

副縣長謝淑亞指出，疫情過後為活絡商圈，縣府結合中央與地方資源共同為振興商圈經濟及刺激消費努力，今年縣府特別攜手7處商圈組織於9月至10月期間，推出雲林縣商圈年度特色活動，首場由「2023斗南木藝生活節」揭開序幕，將斗南在地產業「木藝」結合農特產、商圈；雲林是一本好書，斗南是非常重要的篇章，大家一起努力，讓故鄉的美好被看見。

建設處長李俊興表示，近幾年縣府輔導商圈組織各自發展特色及地方產業，今年攜手商圈於秋季推出一系列活動，9月份包括9月9日斗南形象商圈「2023斗南木藝生活節」、9月30日到10月1日西螺延平老街商圈「2023米醬小鎮生活節」，藉由活動為商圈帶進人潮，提升知名度，促進地方商機。

斗南鎮形象商圈擁有許多在地的特色店家，本次活動特別邀請木藝的匠心職人-「葫蘆彩繪大師-國寶級葫蘆藝術家江宗慶」，還有斗南鎮形象商圈會員店家愛玉職人小輝俠，現場「洗愛玉DIY」帶民眾洗出最美味的愛玉，歡迎大家共襄盛舉。

斗南鎮形象商圈發展協會創會理事長羅紫軒表示，今年另一大亮點活動即線上抽獎活動「來斗南商圈，互動打卡抽大獎」，遊戲規則為到斗南鎮形象商圈互動消費拍照再標註兩名好友，上傳至斗南鎮形象商圈粉絲專頁，即可抽大獎，最大獎為機車一台，詳情請鎖定「社團法人雲林縣斗南鎮形象商圈發展協會」Facebook粉絲專頁。

▲「2023斗南木藝生活節」揭開序幕，將斗南在地產業「木藝」結合農特產、商圈，副縣長謝淑亞說，雲林是一本好書，斗南是非常重要的篇章，大家努力讓故鄉的美好被看見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）