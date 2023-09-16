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雲林登革熱1日大增13例　縣府：若查獲孳生源絕不寬貸！

▲副縣長謝淑亞召集各局處召開「雲林縣登革熱防治應變中心第九次會議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲副縣長謝淑亞召集各局處召開「雲林縣登革熱防治應變中心第九次會議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣昨（15）日一口氣新增13例確定病例，其中古坑鄉荷苞村2例、棋盤村1例及古坑村4例，斗六市林頭里1例、溪洲里1例、江厝里1例及三光里1例，西螺鎮福興里1例及中和里1例，其中8例由醫院通報確診，3例由診所通報確診，2例由社區篩檢站通報確診。

雲林縣衛生局指出，目前經疾管署確認確診已累計375例，其中古坑鄉298例(東和村35例、高林村45例、荷苞村111例、古坑村19例、水碓村39例、朝陽村18例、西平村8例、永光村3例、新庄村7例、麻園村3例、田心村1例、永昌村2例、棋盤村4例及湳仔村3例)。

斗六市60例(鎮南里2例、仁愛里2例、公正里2例、溪洲里3例、成功里2例、榴南里3例、鎮東里1例、文化里2例、林頭里11例、梅林里2例、公誠里1例、長平里1例、重光里5例、保庄里1例、嘉東里3例、信義里1例、三光里6例、鎮北里1例、明德里1例、江厝里3例、鎮西里2例、虎溪里1例、龍潭里2例、社口里1例及八德里1例)。

台西鄉海口村1例、虎尾鎮3例(公安里1例及東仁里2例)、林內鄉3例(烏麻村1例、烏塗村1例及林北村1例)、斗南鎮4例(大東里1例、南昌里2例及將軍里1例)、莿桐鄉2例(莿桐村1例及大美村1例)、大埤鄉興安村1例及西螺鎮3例(新安里1例、福興里1例及中和里1例)。

副縣長謝淑亞召集各局處昨日召開「雲林縣登革熱防治應變中心第九次會議」，除各局處首長、斗六市公所、古坑鄉公所及疾管署南區管制中心一同討論本縣登革熱防治措施。近日除了古坑的疫情外，鄰近鄉鎮也陸續出現確診個案。孳清是登革熱防治的重中之重，為遏止疫情持續擴大，縣府嚴格落實各項防疫措施，加強各場域登革熱防治稽查，貫徹強力執法，倘查獲陽性孳生源將逕行舉發，絕不寬貸。

 衛生局表示，病媒蚊之一的白線斑蚊廣泛分布於全台海拔1500公尺以下地區，當病媒蚊叮咬處於可傳染期之登革熱病人後，亦會被病毒感染，此被感染的蚊子再叮咬其他健康人，則造成社區中的傳播。提醒鄉親，若需長時間在戶外活動，尤其是前往農園工作者，請穿著淺色長袖衣褲，或是配戴袖套及防蚊帽等防護裝備，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。

 

►聽Podcast #我在案發現場

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