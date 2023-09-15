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潮時尚「雲林厚工學」！Daniel Wong、林國基攜手打造芭比時裝秀

▲▼雲林厚工學時裝秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲時尚服裝大師Daniel Wong(左1)及林國基(右1)一同把「國際時裝周」搬到「The MEGA Yunlin雲林厚工學」展前記者會現場，雲林縣長張麗善(中)及雲林縣政府文化觀光處長陳璧君(左2)也出席宣傳活動。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

雲林也有國際時裝周？今(9/15)知名時尚服裝大師Daniel Wong及林國基一同把「國際時裝周」搬到「The MEGA Yunlin雲林厚工學」展前記者會現場，結合真人芭比時裝秀超吸睛，還邀請到人氣嘻哈街舞Nike Chen老師饒舌獻唱，徹底打破傳統雲林印象。雲林縣長張麗善及雲林縣政府文化觀光處長陳璧君也出席宣傳「雲林厚工學」5大精神：農業學、神功學、共享學、觀光學、未來學，並力邀全台民眾11/18~12/3揪團到北港好庫文化園區，一同用全新的視角認識雲林。

雲林厚工學5大精神翻轉雲林印象　潮流時尚圈力挺！

▲▼雲林厚工學時裝秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲林國基打造的真人芭比驚豔眾人。

▲▼雲林厚工學時裝秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲Daniel Wong將雲林厚工學五大精神化為潮流時裝。

伸展台上的專業Model展演著由林國基老師設計的真人芭比及Daniel Wong以雲林創藝工學設計的時裝符碼，搭配嘻哈歌手Nike動感獻唱，雲林厚工學展前記者會徹底顛覆大眾對雲林傳統農業及民俗技藝的印象。

▲▼雲林厚工學時裝秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲雲林縣台西鄉出身的時尚大師林國基預計捐萬件娃娃珍藏給雲林蓋博物館，未來也將推出雲林娃娃。

雲林縣台西鄉出身的時尚大師林國基表示，之後會將自己珍藏超過一萬件的芭比娃娃及相關玩具捐給雲林蓋一間博物館，而這是他長久以來的夢想。此次透過與雲林縣政府合作的厚工學活動展出就像是他的夢想前哨站，下一步將與眾多設計師合作推出以雲林名人「雲林娃娃」。未來林國基希望藉由娃娃產業帶動雲林觀光商機，同時透過培訓在地婦女就業機會，並透過美學教育幫助偏鄉孩子們拉近城鄉距離，期待造就更多雲林在地設計師出現。

▲▼雲林厚工學時裝秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲華裔設計師Daniel Wong深度走訪雲林化為創作養分，以趨勢流行色彩及現代感剪裁重新詮釋雲林精神。

擁有豐富國際經驗的華裔設計師Daniel Wong這次特別為了厚工學活動深度走訪雲林各地拜訪工藝師、烏魚子及咖啡工廠、布袋戲博物館及北港朝天宮…等，在實際感受雲林的文化與歷史後化為他的創作養分，重新詮釋屬於雲林的符碼，再以趨勢流行色彩結合現代感的剪裁，完美演繹厚工學的5大精神。

▲▼雲林厚工學時裝秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲嘻哈歌手Nike Chen將雲林厚工學的五大精神，改寫進她的《傲氣》歌詞中獻唱。

嘻哈歌手Nike Chen分享，過去自己對於雲林仍停留在純樸的鄉下、廟宇印象，這次活動讓她看到蛻變的雲林，因此特別將回饋信仰、提倡觀光、永續之路…等雲林厚工學的五大精神改寫進她的《傲氣》歌詞中，這次在記者會上獻唱，令眾人耳目一新，充分感受不一樣的雲林印象，感受雲林翻轉已是現在進行式。

重視細節眉角成就「雲林厚工學」

▲▼雲林厚工學時裝秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲雲林厚工學活動將於11/18~12/3在北港糖廠登場，屆時民眾將有機會一睹林國基老師大量珍藏的芭比娃娃。

「厚工學」指的就是費工、費工夫，象徵雲林經由純手工、長時間製造，認真細心、耗費心力做每一件事，也是對品質不斷追求及熱愛細節的生活態度；The MEGA Yunlin中的「MEGA」音近台語的「眉角」呼應雲林巨大的能量，來自職人們精粹的每一個小眉角，才造就出今日豐裕的雲林厚工學。

▲▼雲林厚工學時裝秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲雲林縣長張麗善分享雲林厚工學5大精神，展現嶄新的機會與希望。

雲林縣長張麗善表示，雲林不僅是農業大縣也是宗教大縣，各行各業皆經過長時間積累而淬鍊出多元文化與在地元素，除了辛勤耕種的「農業學」及精雕細琢宗教公益的「神工學」，近年雲林積極發展「三橫、三縱、生態四角」空間布局的「觀光學」期待成為觀光大縣，還有社會創新實驗與實踐潛力基地的「共享學」以及9大產業園區規畫及永續發展願景實踐的「未來學」等，展現雲林縣嶄新的機會與希望。

張麗善說明，這次雲林厚工學活動所在的北港糖廠，經由雲林縣政府整建後在倉庫中有許多非常重要的展覽，包含林國基老師收藏多年的芭比娃娃將與民眾初次見面，以及北港有著「燈會的故鄉」美名，因此也在活動中展出雲林的燈籠工藝等，非常推薦大家來到雲林朝天宮拜媽祖之後，順道參訪雲林厚工學活動。

▲▼雲林厚工學時裝秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲雲林縣政府文化觀光處長陳璧君期待透過這次雲林厚工學主題展，吸引全台甚至全世界的遊客到雲林深度探訪這個農業、文化及宗教大縣的精彩。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君說明，以農為本的雲林不僅是台灣糧倉，更有著職人的「厚工」、重視細節眉角的MEGA精神。「雲林厚工學」是今年雲西文化觀光珍珠廊帶的重要亮點活動，希望串接北港、水林、口湖等觀光景點，其中一年香客逾千萬人次的北港不僅是雲林觀光大鎮，也是早期台灣的縮影，充滿深厚的人文涵養與底蘊，希望透過這次活動打開雲林觀光門戶，將香客轉為遊客、遊客變為常客，期待透過這次雲林厚工學主題展，大量吸引全台甚至全世界的遊客到雲林深度探訪這個農業、文化及宗教大縣的精彩。

▲▼雲林厚工學時裝秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲「The MEGA Yunlin雲林厚工學」將於11/18~12/3於北港好庫文化園區展開，邀請民眾「慢」遊雲林的精彩與美好。

「The MEGA Yunlin雲林厚工學」將於11/18~12/3於北港好庫文化園區展開，為期16天，9大倉庫特色展覽、7大必訪衛星場域、11個專業團隊投入，邀請國際知名團隊演、多樣體驗及表演活動，邀請民眾到雲林品嘗在地自然好滋味，享受浪漫的雲林風土民情，傾聽古今之間的藝術對話，了解百年工藝傳承文化精髓，「慢」遊雲林的精彩與美好。

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