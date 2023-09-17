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陳吉仲稱「進口蛋放過期是保護蛋農」　網友酸：國家銷毀隊登場

▲▼農業部長陳吉仲說明，3到7月共進口雞蛋超過1.4億科。（圖／記者許敏溶攝）

▲農業部長陳吉仲說明專案進口雞蛋流向。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋爭議延燒多日，農業部昨終於公布專案進口雞蛋流向，總計進口逾1.4億顆雞蛋，但竟有近4成、5402萬顆進口蛋待銷毀，損失約2億多元。農業部長陳吉仲昨（16日）深夜在臉書喊話，政府不大量釋出進口蛋，是為了避免影響產地價格，這是為蛋農考量，才會讓庫存雞蛋到期。引發網友怒灌臉書痛罵：「國家銷毀隊登場」。

陳吉仲昨親上火線說明進口蛋流向後，昨深夜又在個人粉專發文指出，年初禽流感肆虐，全世界都面臨缺蛋與蛋價上漲情況，當時國內需求又高又急，身為農業部部長，當然要讓國人都能吃得到蛋、買得到蛋，因而啟動「限時、限地」原則專案進口雞蛋。

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陳吉仲說，隨著 6月到 7月雞蛋需求量降低，從原先調度到洗選為主調整為加工為主，但不輕易大量釋出以免影響產地價格，這是為蛋農考量，故庫存雞蛋陸續出現到期蛋品。雖然蛋品到期，會以堆肥等主要再利用。

但中部一名蛋農批評，農業部整個專案進口雞蛋措施毫無章法，一開始就沒有好好把關進口蛋的品質，因為「蛋荒急跳牆」，導致「有蛋就好」急下單，才會連驗出動物用藥、農藥、抗生素等違規用藥，加上運輸、冷鏈與包裝過程沒有處理好，導致發霉、壞蛋頻傳，這才是問題關鍵。

另一名蛋商也批評，農業部啟動進口專案時，沒有考量國內雞蛋消費動態、掌握好下單節奏，缺蛋時才下單，進口蛋長途運輸來到台，抵達台灣時卻是國內雞蛋消費淡季，不但衝擊國內蛋價，也造成進口蛋滯銷囤蛋嚴重。

許多網友也湧入陳吉仲臉書留言批評，有網友就狠酸：「國家銷毀隊登場」、「2020年成立的『雞蛋國家隊』沒辦法稍微預料到這些狀況嗎？」、「台灣百姓納稅錢2.5億，被當肥料了！」、「搞到民眾都不敢吃進口蛋」。但也有網友留言肯定：「支持農業部正確的政策」、「要緊急調度蛋品，有所折損本來是正常」、「支持農業部緊急進口穩定市價，也感謝臨危受命的國內貿易商完成任務」。

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