陳吉仲請辭獲慰留　黃珊珊批：全黨保一人！壞雞蛋只是小兒科

▲民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

超思進口巴西雞蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲日前爆請辭獲准，引發行政院前院長蘇貞昌批評「放話惡劣」，行政院則證實陳獲慰留。民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊19日痛批，民進黨全黨保一人，不想讓人知道的還有「3+11、諾富特、高端疫苗、快篩劑呆帳、光電綠能」等，壞雞蛋只是小兒科。

黃珊珊今日透過臉書發文開嗆，蘇貞昌力保陳吉仲，卻不保人民健康。全黨保一人，民進黨不想讓人知道的還有「3+11、諾富特、高端疫苗、快篩劑呆帳、光電綠能」等，族繁不及備載，壞雞蛋只是小兒科，質疑「交代雞蛋流向有這麼難嗎？誰偷走了我們的錢？還要我們感謝他？」

面對各界罵聲不斷，陳吉仲今日現身立法院民進黨團總召柯建銘辦公室，他受訪時表示，後續會把所有政策執行成果以及執行過程需要檢討的措施提出，讓雞蛋專案進口持續進行，也確保消費者買得到蛋，也要讓蛋農有利潤生產更多雞蛋給消費者，政策會繼續往前走，精進措施會提出來。

另對於請辭傳言，陳吉仲說明，現在依照行政院陳院長的交代，有責任要把所有雞蛋專案進口疑義說明清楚，且要提出精進措施。他說，每天戰戰兢兢，要做好每件事情，但是絕對不會戀棧，政務官本來就該負政務官的責任，完全不會迴避，「針對雞蛋專案進口，不管政策執行過程及我個人去留，我的態度都非常清楚。」

此外，陳吉仲也強調，所有雞蛋專案進口政策都是正確的，效益是高於成本的，但是因為這樣的許多抹黑造謠，甚至許多的不實攻擊，造成農業部同仁的壓力，「我願意為這樣的紛擾道歉。」