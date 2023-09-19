　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／道歉了！陳吉仲：進口蛋政策方向正確　願為造成社會紛擾致歉

記者杜冠霖／台北報導

進口蛋風波不斷，農業部長陳吉仲今（19日）現身立法院民進黨團總召柯建銘辦公室，向民進黨團說明相關爭議，陳吉仲受訪時表示，政策效益還是高於成本，但因為這樣的許多抹黑造謠，甚至許多的不實攻擊，造成農業部同仁的壓力，「這樣的攻擊甚至造成社會紛擾，我願意為這樣的紛擾道歉。」

▲▼陳吉仲為進口蛋問題造成社會紛擾道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲為進口蛋問題造成社會紛擾道歉。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

陳吉仲表示，後續會把所有政策執行成果以及執行過程需要檢討的措施提出，讓雞蛋專案進口持續進行，也確保消費者買得到蛋，也要讓蛋農有利潤生產更多雞蛋給消費者，政策會繼續往前走，精進措施會提出來。

陳吉仲指出，雞蛋進口不是一通電話就進來，這非常專業、牽涉到禽流感、防檢疫、冷鏈保存以及全球缺蛋問題，農業部用最快速度達到消弭黑市，讓三月到七月所有消費者所吃到的30億顆雞蛋，至少有60億元支出，成本吸收5.7億，加上到期的部分，「這個政策效益還是高於成本，所以政策方向正確，但執行過程有需要檢討精進，我們責無旁貸。」

對於請辭傳言，陳吉仲表示，現在就要依照行政院陳院長的交代，自己有責任要把所有雞蛋專案進口疑義說明清楚，且要提出精進措施，第二，每天戰戰兢兢，要做好每件事情，但是絕對不會戀棧，政務官本來就該負政務官的責任，自己完全不會迴避，「針對我們雞蛋專案進口，不管政策執行過程及我個人去留，我的態度都非常清楚。」

至於媒體追問是否道歉？陳吉仲指出，針對所有雞蛋專案進口，政策是正確的，效益是高於成本的，但是因為這樣的許多抹黑造謠，甚至許多的不實攻擊，造成農業部同仁的壓力，「這樣的攻擊甚至造成社會紛擾，我願意為這樣的紛擾道歉。」

▲▼陳吉仲為進口蛋問題造成社會紛擾道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼農業部長陳吉仲到立法院柯建銘辦公室報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼農業部長陳吉仲到立法院柯建銘辦公室報告 。（圖／記者屠惠剛攝）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
北市2線3警官框酒店妹出場挨告性侵　靠「這1盒」逃過
DJ SODA遭襲胸後訪日！　吃拉麵遭批「滾回韓國」
全台最悲情加油站！　今恢復營運
南韓影后、影帝都來了　送「國民爺爺」最後一程
辦公室出現眼鏡蛇！　眾人圍捕
兩小時搶空！iPhone 15「鈦原色」太夯要等
民眾黨出手了！　高虹安遭暫停黨權處分
發燒人數暴增40%！醫示警3族群「一個中鏢，其他跟著開花」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安被暫停黨權！　民眾黨：柯文哲對廉政標準「不會妥協」

擁核民團「氣候先鋒者聯盟」提三大訴求　要總統參選人簽承諾書

「巴西蛋能抑制蛋價鬼扯蛋！」　黃揚明分析邏輯：執政黨偏離常識

謝國樑參訪柏克萊實驗室　洽談頂尖高中課程合作

民眾黨出手了！高虹安涉貪遭起訴　「無罪前」暫停黨權

批進口蛋爭議「從鬧劇變長壽劇」　她諷：陳吉仲史上被慰留最多次

赴立院報告　鄭文燦：政務官要為政策負責「陳吉仲已清楚表態」

蔣萬安稱收不到蛋流向　陳吉仲指公文時間差：農業部背多少黑鍋？

踢爆建商炒地路徑　王婉諭：逾7成買家「非社子島地主」

柯文哲借北流辦活動頻失敗　她轟：硬要幹！不是太白癡就是太壞

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

高虹安被暫停黨權！　民眾黨：柯文哲對廉政標準「不會妥協」

擁核民團「氣候先鋒者聯盟」提三大訴求　要總統參選人簽承諾書

「巴西蛋能抑制蛋價鬼扯蛋！」　黃揚明分析邏輯：執政黨偏離常識

謝國樑參訪柏克萊實驗室　洽談頂尖高中課程合作

民眾黨出手了！高虹安涉貪遭起訴　「無罪前」暫停黨權

批進口蛋爭議「從鬧劇變長壽劇」　她諷：陳吉仲史上被慰留最多次

赴立院報告　鄭文燦：政務官要為政策負責「陳吉仲已清楚表態」

蔣萬安稱收不到蛋流向　陳吉仲指公文時間差：農業部背多少黑鍋？

踢爆建商炒地路徑　王婉諭：逾7成買家「非社子島地主」

柯文哲借北流辦活動頻失敗　她轟：硬要幹！不是太白癡就是太壞

東部海景第一排環境守護者　「台東永續方舟館」歡迎預約參觀

台積電跌2元收538　台股小跌62點來到16636點

高虹安被暫停黨權！　民眾黨：柯文哲對廉政標準「不會妥協」

大陸自台灣進口年減24.3%　陸委會：兩岸貿易活動持續降溫

進口蛋大量過期　專家揭農業部2缺失：錯估存量又進同天生產的蛋

金絲雀崔弟BABY-G錶上賣萌　背光燈亮起也搶戲

2坪賣450萬？土地糾紛釀「貨車路障」擋12棟透天　雙方火爆互嗆

鹹甜多力多滋冰、黑色草莓冰超狂！　萬聖節限定冰淇淋限時開吃了

《蔚藍色法則》台版官網來了　玩家暴動：給你錢快點出

擁核民團「氣候先鋒者聯盟」提三大訴求　要總統參選人簽承諾書

政治熱門新聞

即／郭台銘連署站暫緩　喊卡原因曝光

快訊／陳吉仲道歉了！政策正確　但願為造成社會紛擾致歉

高虹安涉貪遭起訴　民眾黨：「無罪前」暫停黨權

卜睿哲曝侯友宜「直接」跟美專家對話　葛來儀大讚：侯有備而來

柯文哲又夢碎　明「AI競選歌曲」場地要換了

總統連署人驚見「槍擊要犯」　還穿龍袍下聖旨

陳吉仲不向人民道歉　他揭民進黨派系惡鬥

蛋災燒成大選變數！他曝這人不敢動陳吉仲

郭台銘連署「一張200」挨酸　真實價碼揭密

寡婦樓都更解凍　市議員：高虹安恐涉貪汙

柯借北流餐廳又違規　蔡詩萍這樣說

未來2個月是藍白合關鍵？　他預測：侯友宜民調會再上漲4個百分點

侯友宜赴AIT拜會贈關公帽　主席羅森伯格送蜂蜜互動曝光

侯友宜華府智庫提3D戰略！反對台獨、一國兩制　國防軍購列討論

更多熱門

相關新聞

批進口蛋爭議「從鬧劇變長壽劇」　她諷：陳吉仲史上被慰留最多次

批進口蛋爭議「從鬧劇變長壽劇」　她諷：陳吉仲史上被慰留最多次

進口巴西蛋效期爭議不斷，外界質疑巴西蛋為何放4個月還能賣，農業部先前指巴西蛋有經過噴膜塗蠟處理，所以可以延長保存期限，但又被揭露這批巴西進口蛋「根本沒塗蠟」，農業部再回應確實沒有塗蠟，但是有做噴膜處理。國民黨智庫執行長柯志恩19日就在臉書批評，說法一日三變，進口蛋爭議從鬧劇變長壽劇，而農業部長陳吉仲也成為史上被慰留最多次、最會保官位的部長。

鄭文燦：政務官要為政策負責「陳吉仲已清楚表態」

鄭文燦：政務官要為政策負責「陳吉仲已清楚表態」

蔣萬安稱收不到蛋流向　陳吉仲指公文時間差：農業部背多少黑鍋？

蔣萬安稱收不到蛋流向　陳吉仲指公文時間差：農業部背多少黑鍋？

進口蛋「重覆洗選」破壞鮮度！學者：缺蛋將成常態　政府應建立SOP

進口蛋「重覆洗選」破壞鮮度！學者：缺蛋將成常態　政府應建立SOP

爆胎照開停路中央　酒駕男昏睡叫不醒

爆胎照開停路中央　酒駕男昏睡叫不醒

關鍵字：

雞蛋農業部陳吉仲超思畜產會影音

讀者迴響

熱門新聞

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

台劇天花板是「這部」！網友激推

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

即／威力彩6.4億開獎了　中了換你開除老闆

iOS 17釋出16大新功能　有離線模式了

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面