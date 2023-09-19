批進口蛋爭議「從鬧劇變長壽劇」　她諷：陳吉仲史上被慰留最多次

▲陳吉仲因進口蛋爭議一度請辭最終被慰留。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

進口巴西蛋效期爭議不斷，外界質疑巴西蛋為何放4個月還能賣，農業部先前指巴西蛋有經過噴膜塗蠟處理，所以可以延長保存期限，但又被揭露這批巴西進口蛋「根本沒塗蠟」，農業部再回應確實沒有塗蠟，但是有做噴膜處理。國民黨智庫執行長柯志恩19日就在臉書批評，說法一日三變，進口蛋爭議從鬧劇變長壽劇，而農業部長陳吉仲也成為史上被慰留最多次、最會保官位的部長。

柯志恩諷刺，進口蛋爭議隨著農業部說法的一日三變，如今已從一場鬧劇演變成長壽劇，幾乎每個禮拜都有新的問題出現。她指出，上週才爆出誤標效期的食安疑慮，農業部急忙澄清有塗食用蠟可放四個月，卻被食藥署打臉根本沒塗蠟；昨日再流出內部報告證實沒塗蠟，農業部又改口是「噴礦物油」包膜，還稱與汽車打蠟一樣，搞得大家不知道這是在保養車子還是保養雞蛋？

柯志恩也批評，面對攸關國人健康的食安問題，政府卻帶頭說謊、掩護進口商，已讓總統蔡英文自豪的食安五環改革變成笑話，承諾要讓民眾吃得安心更顯諷刺。她提到，當民眾還在擔心是否曾吃到壞蛋時，蔡英文與行政院長陳建仁卻繼續放任農業部胡說八道、農業部長繼續神隱，甚至上演閃電請辭後又被「前」行政院長慰留的戲碼，台灣的憲政彷彿進入詭異的三首長制。

「民進黨當然可以繼續全黨救一人，陳吉仲也可以繼續創紀錄，成為史上被慰留最多次、最會保官位的部長」，柯志恩最後喊話，說好要負責就請務實的解決問題，少點官話、多做點事，否則被搞得身心俱疲的會是基層百姓。